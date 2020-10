[Muc] Video: Hausbesuch bei Treffpunkt des III. Wegs

In der Nacht haben einige dutzend Antifas in München noch das Haus der Familie Statzberger in der Eichenstraße 4, Unterschleißheim bei München besucht. Der „Stützpunktleiter“ Karl-Heinz Statzberger wohnte zeitweise dort und auch sonst wird das Grundstück für Naziveranstaltungen genutzt. Seit Jahren feiern Nazis zum Beispiel im Garten den Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April.