Banneraktion gegen Aviagen

Aktuell überschlagen sich die Meldungen und Bilder aus Krisengebieten rund um den Planten. Ob die katastrophalen Zustände in Geflüchtetenlagern, die verheerenden Folgen durch autoritäres Krisenmanagment im Zuge der Coronapandemie oder die mittlerweile alltäglichen Bilder verschiedener „Naturgewalten“ im Verlauf des Klimawandels. Fernab dieser Thematiken scheint eine kritische Auseinandersetzung mit Tierrechten unabdingbar. Der übermäßige Fleischkonsum trägt gerade massiv zu Teilen der oben genannten Probleme bei. Längst ist es nachgewiesen, dass industrielle Fleischproduktion und der Ausbruch von Pandemien zusammenhängen. Ganz zu schweigen von der Verbindung zum Klimawandel. Deshalb sind diese Kämpfe für uns untrennbar!

Ein Ort der täglichen Ungerechtigkeit und Unterdrückung ist die Aviagen GmbH in Hilbersdorf bei Freiberg. Diese ist dort seit 2008 aktiv. Ihre Produktionsketten sind natürlich nicht lokal aufgebaut, sondern reichen um den gesamten Globus. Ein Blick in die Strukturen ist nicht möglich, ebenso wenig wie ein Besuch in der Firmenzentrale (hygienische Bedingungen, Angst vor Krankheitserregern und Pandemien).

Auch in Freiberg arbeitet Aviagen heimlich, still und leise: Zur damaligen Eröffnung des Unternehmens erfuhren die Öffentlichkeit und Presse nichts. Der CDU-Landwirtschaftsminister Kupfer durfte das Einweihungsband allein durchschneiden. Jährlich werden 42 Millionen Individuen geboren um in konzentrierten Ausbeutungsmechanismen ihr kurzes Dasein zu fristen und zu sterben. Zuwendung, soziale Nähe und Wärme oder Mutter-Kind-Beziehungen wird es für diese Tiere niemals geben! Sie sind zu Maschinen degradiert, ihr Leben ist reduziert auf den Wert des Endprodukts.

Im Verlauf ihres kurzen Lebens erwarten sie eitrige Lungenentzündung, plötzlicher Herztod, Nierenblutung, Leberverfettung und zahlreiche Infektionskrankheiten wie Husten, Nasenausfluss und Bindehautentzündung während der Mastzeit.

Eine Hauptursache des vorzeitigen Masttodes ist der plötzliche Tod durch Aortenriss, ausgelöst durch hochgradige Verkalkung der Ader und hohen Blutdruck. Typische Alterskrankheiten in einem frühen Lebensalter.*

Zusammengefasst ist Aviagen eins der wichtigsten Glieder in der Züchtung, Mast und Schlachtung von Hühnern zum Grillhähnchen und das unter den unwürdigsten Bedingungen.

Für uns ist das ein unhaltbarer Zustand, deswegen haben wir uns dazu entschlossen mit dieser kleinen Aktion auf diese Mechanismen aufmerksam zu machen. Leider wurden die Banner schon in der Nacht innerhalb von nicht einmal 4 Stunden abgenommen.

Wir hoffen, dass weitere entschlossene(re) Taten folgen!

Aviagen angreifen!

* Die Informationen aus dem Text stützen sich den ausführlichen und sehr gut recherchierten Vortrag der „Tierrechtsgruppe Dresden“, Quelle: http://tierrechtsgruppedd.blogsport.de/images/VortragAviagen.pdf