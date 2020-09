[MV] Tag der Deutschen Einheit - Übersicht

Nach unzähligen Niederlagen in der Hansestadt Rostock versucht es die AfD zum einen erneut auf dem Neuen Markt um 16 Uhr. Das Motto lautet "30 Jahre Deutsche Einheit". Infos rund um den Tag gibt es unter dem Hashtag #hro0310. In Schwerin wollen die selbsternannten "Querdenker" mit ihren MV-Ableger ab 13 Uhr am Pfaffenteich demonstrieren. Der Orga-Kreis setzt sich aus Verschwörungsideologen, Homöopathie-ÄrztInnen und dem Umfeld der "Freien Patrioten Schwerin" zusammen. Einen organisierten Gegenprotest gibt es aktuell nicht, hier muss also noch selbst Hand angelegt werden. Eine coole und unterstützenswerte Veranstaltung gibt es stattdessen in Parchim, wo unter dem Motto "BASSPROTEST. Aufdrehen für mehr Empathie, Fairplay und ein nachhaltiges Morgen" demonstriert wird. Aufgerufen hat das "Netzwerk für Flüchtlinge Parchim", Beginn ist um 14 Uhr in der Leninstraße. Unsere Antwort - Solidarität!