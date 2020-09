Bundeswehr Adbusting

Heute mittag, am 23.9.2020, haben wir in einer Mittelstadt in Baden-Württemberg endlich eine ehrliche Werbung der Bundeswehr entdeckt. Darüber haben wir uns sehr gefreut.



Schon seit mehreren Jahren und auch insbesondere seit Corona, versucht sich die Bundeswehr mit meist sehr euphemistischen Werbeplakaten als guter Arbeitgeber zu präsentieren. Dabei bedeutet ein Job bei der Bundeswehr körperliche und psychische Gefährdung für sich selbst bspw. Posttraumatische Belastungsstörung. Die Bundeswehr hat sich während Corona als Helfer bei Krankentransporten oder als Einkaufshilfe dargestellt, war aber tatsächlich als Sicherheitspersonal Flüchtlingseinrichtungen aktiv. Sie ist in zahlreichen Auslandseinsätzen aktiv bspw. in Afghanistan, Mali, Irak und Kosovo.

Wir freuen uns sehr, dass die Bundeswehr nun endlich damit wirbt, dass wie selbstzerstörerisch ihre Arbeit ist, so dass Bewerber*innen nicht länger hinters Licht geführt werden.