[RMK] Sponti in Solidarität mit dem Roten Aufbau Hamburg

Dass dies in in einer Zeit geschieht, in der wir uns in einer der härtesten globalen Wirtschaftskrisen seit Ende des 2. Weltkrieges befinden, ist kein Zufall. Der deutsche Staat versucht mithilfe des §129 linke Strukturen, welche die Perspektive einer bundesweit organisierten radikalen Linke bieten, zu durchleuchten. Zum anderen soll jeder Widerstand gegen das kapitalistische System im Keim erstickt werden.

Bei den Razzien geht es nicht darum, bestimmte Taten des Roten Aufbaus aufzuedecken und zu bestrafen, es geht viel mehr darum die linke Bewegung als ganzes zu demoralisieren.und einzuschüchtern.

Wir haben mit unserer Aktion gezeigtt, dass wir an der Seite unserer Hamburger GenossInnen stehen und uns vom bürgerlichen Staatsapparat nicht einschüchtern lassen. Wenn der Feind, der deutsche Imperialismus, uns bekämpft ist das gut. Den Kampf für die sich befreiende Gesellschaft werden sie niemals aufhalten können!

FÜR DEN KOMMUNISMUS!