Anquatschversuch 04.07.2020 in Freiburg

Die Verfassungschützerin, die sich als Frau Karl vorstellte, radelte mit

einem E-Mountenbike zum ausserhalb gelegenen Wohnort der Betroffenen und

passte sie dort an einer Kreuzung ab.

Nachdem sie sich sofort als Verfassungsschützerin vorstellte, bekundete

sie Interresse an einem Gespräch und erzählte, sie würde "linke

Randgruppen" beobachten.

Daraufhin erteilte die Betroffene ihr eine Abfuhr. Frau Karl sagte, sie

akzeptiere dies und fuhr in die andere Richtung davon.

Die radelnde Geheimdienstlerin ist Mitte 30, hat lange schwarze Haare,

einen geraden Pony und auffallend viele Sommersprossen. Sie sah sportlich,

fit und gepflegt aus und hatte ein "freundliches" Auftreten.

Bereits 2018 und 2019 gab es Anquatschversuche in Freiburg.

https://de.indymedia.org/node/28443,

https://de.indymedia.org/node/24532

Solltet ihr durch Anquatschversuche ins Visier der Schlapphüte geraten,

macht es öffentlich und redet nicht mit den Schnüffler*innen.

Wendet euch an eure lokalen Antirepressionsstrukturen und lasst euch

nicht unterkriegen!

Anna und Arthur halten's Maul!

Verfassungsschmutz in die Tonne!