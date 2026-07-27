AfD Stammtisch Bremen-Walle // Steakhaus Melissa

Unter unser aller Augen hält die AfD Bremen ihre Stammtische in Bremen Walle ab. Immer wieder im selben Lokal! Auch heute wieder:

Steakhaus Melissa, Osterfeuerberger Ring 7, 28219 Bremen-Walle

Heute, 27.07.2026, um 18:30 Uhr im Hinterzimmer/Bowlingbahn

Gebt den Faschos keinen Raum!