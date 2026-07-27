AfD Stammtisch Bremen-Walle // Steakhaus Melissa
von: anonym am: 27.07.2026 - 11:02
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AfD Stammtisch Steakhaus Melissa Bremen-Walle
Unter unser aller Augen hält die AfD Bremen ihre Stammtische in Bremen Walle ab. Immer wieder im selben Lokal! Auch heute wieder:
Steakhaus Melissa, Osterfeuerberger Ring 7, 28219 Bremen-Walle
Heute, 27.07.2026, um 18:30 Uhr im Hinterzimmer/Bowlingbahn
Gebt den Faschos keinen Raum!
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