Programm der anarchistischen Buchmesse im KuZeB, Bremgarten AG (CH), 7.-9.8.2026

An den drei Tagen im August erwartet uns ein volles Programm mit diversen Veranstaltungen und Büchertischen sowie Zeit für Austausch und Vernetzung. Die Veranstaltungen finden parallel in zwei Räumen am Freitag Abend sowie am Samstag und Sonntag den ganzen Tag über bis in den Abend hinein statt. Ein weiterer Raum bietet Platz für Diskussionen und Vernetzung. Am späteren Abend sorgt Musik (Freitag DJs und Samstag Konzerte) für den Ausklang des Tages. Von morgens bis nachmittags steht ein veganes Buffet zur Verpflegung und abends ein veganes Menu bereit. Schlafplätze können aus Platzmangel leider nur für die Menschen der Veranstaltungen und Büchertische angeboten werden. Die Veranstaltungen finden grösstenteils auf deutsch, einige auf englisch und wenige auf französisch statt. Für Übersetzungen (deutsch / englisch / französisch in alle Richtungen) suchen wir noch Menschen. Zudem sind wir froh um weitere Unterstützung und das Übernehmen von Schichten (Bar, Küchenhilfe, Infostand, Allround). Falls du Lust hast, melde dich bitte unter info@buechermesse.ch. Danke!

Die Büchermesse wird das, was wir alle gemeinsam daraus machen! Unterstützen wir uns gegenseitig und sorgen zusammen für das Wohlbefinden aller! Wir freuen uns auf euch und auf spannende und interessante Tage im KuZeB.

! No Gods, no masters, no cards / twint - only cash !

Veranstaltungen:

Freitag 07.08.2026 17:00 Türöffnung, 18:00 Essen & ab 19:00 Veranstaltungen

Milos Probst: Anarchistische Ökologien

Ghislain Bellorget: Anti-Krieg / Knast

Plattenbar: verschiedene DJs

Samstag 08.08.2026 ab 9:00 Frühstück & ab 10:00 Veranstaltungen

Anarchist Barrio: Flyer & Plakate gestalten ohne KI

Cindy Milstein: Try Anarchism for Life

Valentin:e: Keramik Workshop mit Diskussion zu "Anarchismus zur Einführung von Daniel Loick" & direkter Aktion

Anarchist Defence Fund: Project Presentation

Gesundheitskollektiv Bern: Back to the Future - Abolitionistische Perspektiven auf die Covid-Pandemie

Aufstände der Allmende: KI kurzschliessen! Rück- und Ausblick auf unsere Kampagne gegen KI, Big Tech und Datenzentren

Kronstadt259: Workshop: Long live Kronstadt! Der Aufstieg der autoritären Linken und was wir dagegen tun können

Fasel: Fasel Buch Vorstellung & Lesung

Smartcities & Palestine: Massive Surveillance

Anarchistische Gruppe Bern

Comrades from Chile: Antirep / Knast & aktuelle Situation in Chile

Konzerte: Geigerzähler, Cumbia Embassador, gestörte Idylle

Sonntag 09.08.2026 ab 9:00 Frühstück & ab 10:00 Veranstaltungen

Julia Bassenger: Lesung: Schuhfabrik bleibt!

Immgergrün Verlag: Buchvorstellung: Karwan Rauf Hama Amin *Memorandum des Diwans*

Internationalist Committee for the promotion and the defense of the Community of Squatted Prosfygika: Vorstellung Prosfygika Neighborhood & aktuelle Situation

Zürich Solidarisch

Copwatch Frankfurt

Jonathan Eibisch: (k)ein anarchistisches Programm?!

Projet Evasions: Antirep / Bullentaktiken

Anarchist Libraries Network: Project Presentation

Gefangenenschreiben / Prisoners writing

Repression in Italy

Buchmesse / Infotische:

Freitag: 19:00 – 22:00

Samstag: 11:00 – 20:00

Sonntag: 11:00 – 18:00

Paranoia City

Infoladen Samizdat

résine noir

BAR - Büchertisch für die anarchistische Revolte

Sobib Nordhausen

Magazin – Anarchistische Bibliothek Basel

FAU

Systembruch

Reitschule Bern

Cira

Zürich Solidarisch

Romp!

der-Infoladen.ch zusätzlich mit Büchern vom Institut für Syndikalismus Forschung, Unrast Verlag & von Active Distro

a prospos Verlag

Revolutionsverlag

non grata

Projet Evasions

Aufstände der Allmende

OAT Aargau

Immergrün Verlag

Lutines Séditions

Anarchist Libraries Network

Anarchist Barrio

Lotte Bibliothek

Internationalist Committee for the promotion and the defense of the Community of Squatted Prosfygika

Antispe-Collective

Entremonde

Pie de Monte

L5 Späti