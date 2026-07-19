Programm der anarchistischen Buchmesse im KuZeB, Bremgarten AG (CH), 7.-9.8.2026
Infotische / Veranstaltungen / Austausch / Vernetzung / veganes Essen / Musik
An den drei Tagen im August erwartet uns ein volles Programm mit diversen Veranstaltungen und Büchertischen sowie Zeit für Austausch und Vernetzung. Die Veranstaltungen finden parallel in zwei Räumen am Freitag Abend sowie am Samstag und Sonntag den ganzen Tag über bis in den Abend hinein statt. Ein weiterer Raum bietet Platz für Diskussionen und Vernetzung. Am späteren Abend sorgt Musik (Freitag DJs und Samstag Konzerte) für den Ausklang des Tages. Von morgens bis nachmittags steht ein veganes Buffet zur Verpflegung und abends ein veganes Menu bereit. Schlafplätze können aus Platzmangel leider nur für die Menschen der Veranstaltungen und Büchertische angeboten werden. Die Veranstaltungen finden grösstenteils auf deutsch, einige auf englisch und wenige auf französisch statt. Für Übersetzungen (deutsch / englisch / französisch in alle Richtungen) suchen wir noch Menschen. Zudem sind wir froh um weitere Unterstützung und das Übernehmen von Schichten (Bar, Küchenhilfe, Infostand, Allround). Falls du Lust hast, melde dich bitte unter info@buechermesse.ch. Danke!
Die Büchermesse wird das, was wir alle gemeinsam daraus machen! Unterstützen wir uns gegenseitig und sorgen zusammen für das Wohlbefinden aller! Wir freuen uns auf euch und auf spannende und interessante Tage im KuZeB.
! No Gods, no masters, no cards / twint - only cash !
Veranstaltungen:
Freitag 07.08.2026 17:00 Türöffnung, 18:00 Essen & ab 19:00 Veranstaltungen
Milos Probst: Anarchistische Ökologien
Ghislain Bellorget: Anti-Krieg / Knast
Plattenbar: verschiedene DJs
Samstag 08.08.2026 ab 9:00 Frühstück & ab 10:00 Veranstaltungen
Anarchist Barrio: Flyer & Plakate gestalten ohne KI
Cindy Milstein: Try Anarchism for Life
Valentin:e: Keramik Workshop mit Diskussion zu "Anarchismus zur Einführung von Daniel Loick" & direkter Aktion
Anarchist Defence Fund: Project Presentation
Gesundheitskollektiv Bern: Back to the Future - Abolitionistische Perspektiven auf die Covid-Pandemie
Aufstände der Allmende: KI kurzschliessen! Rück- und Ausblick auf unsere Kampagne gegen KI, Big Tech und Datenzentren
Kronstadt259: Workshop: Long live Kronstadt! Der Aufstieg der autoritären Linken und was wir dagegen tun können
Fasel: Fasel Buch Vorstellung & Lesung
Smartcities & Palestine: Massive Surveillance
Anarchistische Gruppe Bern
Comrades from Chile: Antirep / Knast & aktuelle Situation in Chile
Konzerte: Geigerzähler, Cumbia Embassador, gestörte Idylle
Sonntag 09.08.2026 ab 9:00 Frühstück & ab 10:00 Veranstaltungen
Julia Bassenger: Lesung: Schuhfabrik bleibt!
Immgergrün Verlag: Buchvorstellung: Karwan Rauf Hama Amin *Memorandum des Diwans*
Internationalist Committee for the promotion and the defense of the Community of Squatted Prosfygika: Vorstellung Prosfygika Neighborhood & aktuelle Situation
Zürich Solidarisch
Copwatch Frankfurt
Jonathan Eibisch: (k)ein anarchistisches Programm?!
Projet Evasions: Antirep / Bullentaktiken
Anarchist Libraries Network: Project Presentation
Gefangenenschreiben / Prisoners writing
Repression in Italy
Buchmesse / Infotische:
Freitag: 19:00 – 22:00
Samstag: 11:00 – 20:00
Sonntag: 11:00 – 18:00
Paranoia City
Infoladen Samizdat
résine noir
BAR - Büchertisch für die anarchistische Revolte
Sobib Nordhausen
Magazin – Anarchistische Bibliothek Basel
FAU
Systembruch
Reitschule Bern
Cira
Zürich Solidarisch
Romp!
der-Infoladen.ch zusätzlich mit Büchern vom Institut für Syndikalismus Forschung, Unrast Verlag & von Active Distro
a prospos Verlag
Revolutionsverlag
non grata
Projet Evasions
Aufstände der Allmende
OAT Aargau
Immergrün Verlag
Lutines Séditions
Anarchist Libraries Network
Anarchist Barrio
Lotte Bibliothek
Internationalist Committee for the promotion and the defense of the Community of Squatted Prosfygika
Antispe-Collective
Entremonde
Pie de Monte
L5 Späti
Ergänzungen
Carsten Krah aus Bochum lutscht Kinderschwänze
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis.