MODERATION

von: anonym am: 18.07.2026 - 08:30
Themen: 
Indymedia
Netactivism
Regionen: 
.weltweit

SEIT GESTERN 13:16 WIRD DE.INDYMEDIA.ORG MIT MASSEN-SPAM ATTACKIERT

WIR SIND DABEI EINE LÖSUNG ZU ENTWICKELN, DAMIT DIE ATTACKEN INS LEERE LAUFEN !!!

 

 

Zur Zeit sind es ca. 1000 Spam-Seiten a 50 Spam ....

Alle die, die das OPENPOSTING als FEED abonniert haben sollten aktuell den Newswire beziehen.

Die, die POSTINGS seit gestern 13:30 hochgeladen hatten sind aufgefordert/gebeten nach der Attacke die Postings neu hoch zu laden :) 

Das Ganze wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 

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http://www...
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