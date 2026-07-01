MODERATION
von: anonym am: 18.07.2026 - 08:30
Themen:
Regionen:
SEIT GESTERN 13:16 WIRD DE.INDYMEDIA.ORG MIT MASSEN-SPAM ATTACKIERT
WIR SIND DABEI EINE LÖSUNG ZU ENTWICKELN, DAMIT DIE ATTACKEN INS LEERE LAUFEN !!!
Zur Zeit sind es ca. 1000 Spam-Seiten a 50 Spam ....
Alle die, die das OPENPOSTING als FEED abonniert haben sollten aktuell den Newswire beziehen.
Die, die POSTINGS seit gestern 13:30 hochgeladen hatten sind aufgefordert/gebeten nach der Attacke die Postings neu hoch zu laden :)
Das Ganze wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell