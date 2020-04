1. Mai Hannover - letzte Infos

Geh einfach pünktlich um 13 Uhr auf die Internetseite von Radio Flora (www.radioflora.de) und klicke den Livestream an. Von 13 bis 15 Uhr läuft dort das Programm des 1. Mai-Bündnisses.

Stellt eure Boxen auf die Fensterbank, auf den Balkon oder vor die Haustür und dreht die Lautstärke hoch, so dass die vielen Beiträge in der ganzen Stadt zu hören sind. Wenn ihr mobile Boxen habt könnt ihr das auch im Park, an der nächsten Ecke oder im Kleingarten machen - halt da, wo ihr gerade seid und wo andere Menschen das Programm mithören können.

Es erwarten euch politische Beiträge vieler hannoverscher Gruppen und Musik .Der Stream kann gerne auch außerhalb Hannovers laut gehört werden, denn die Beiträge sind nicht Hannover-spezifisch!

Falls ihr denkt "am 1. Mai nur so eine Internet-Kundgebung, das ist doch langweilig", dann geht auf die Straße, hängt Transparente auf, oder macht Dinge die euch angemessen erscheinen. Ihr könnte diese dann über die Internetseite "schlussmitdiesemsystem.blackblogs.org" melden, dann werden sie live in den Nachrichenblöcken live erwähnt. Das ist doch besser als nichts, oder?

Hier nochmal zusammengefasst:

So könnt ihr uns Infos am 1.Mai zukommen lassen:

– Am 1. Mai werden wir von 13 – 15 Uhr auf Sendung sein.

– Während der Sendung werden wir in drei Blöcken live über Aktionen in der Region Hannover berichten.

– Damit wir über eure Aktion Berichten können, müsst ihr uns Infos zu eurer Aktion zukommen lassen.

Bedenkt bitte: Eure Aktion muss zeitlich so gesetzt sein, dass ihr noch genug Zeit habt, uns darüber zu informieren und wir genug Zeit haben, zu berichten.

Uns über eure Aktion zu informieren ist ganz einfach. Schreibt einfach einen Kommentar unter den Artikel auf der Startseite von "schlussmitdiesemsystem.blackblogs.org". Hierzu findet ihr direkt unter dem Text den Button „leave a reply“. Dort könnt ihr drauf klicken und dann eine Nachricht abschicken. Um einen Kommentar zu schreiben brauchst du weder eine E-Mails Adressen noch irgend einen anderen Account. Lasst euch nicht dadurch verunsichern, dass ihr keine Bestätigung bekommt, nachdem ihr auf „Kommentar abschicken“ geklickt habt. Die Nachricht erreicht uns auf jeden Fall.

Wir empfehlen euch aber auf digitale Sicherheit zu achten. Beachtet hierfür unsere Tipps &Tricks auf der Seite.

Lasst euch nicht verunsichern, nicht jede Aktion muss mit dem gleichen Sicherheitsmaßstäben kommuniziert werden. Vielleicht macht ihr ja auch eine offizielle Aktion eurer Gruppe. In diesen Zeiten, in denen mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit bereits eine Ordnungswidrigkeit darstellen, sollte jedoch Repression immer mit gedacht werden.

Falls am 1.Mai doch etwas schief läuft und ihr verhaftet oder in Gewahrsam genommen werdet, meldet euch beim Ermittlungsausschuss (EA) unter folgender Telefonnummer:

0511 / 16 14 765

Für einen kämpferischen 1. Mai!

1. Mai-Bündnis Hannover