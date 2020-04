AfDler Dieter Mangold in Ludwigsburg geoutet

Mangold war 2016 Kandidat für den Baden-Württembergischen Landtag und fände es gut, wenn endlich mal wieder an deutschen Grenzen auf Flüchtlinge geschossen wird. Er selbst lies es sich bisher auch nicht nehmen an den vergangenen Bundesparteitagen der AfD teilzunehmen. Auch wenn der aktuelle AfD-Bundesparteitag in Offenburg, der eigentlich dieses Wochenende stattfinden sollte, abgesagt wurde, ist dies für uns kein Grund mit unserer Praxis gegen die Faschisten der AfD aufzuhören. Selbst wenn es gerade scheinbar still um die Klassenfeinde geworden ist haben wir sie nicht vergessen und werden niemals aufhören sie zu bekämpfen. Wir hoffen, dass wir seine beschauliche Idylle nachträglich gestört haben und er in Zukunft beim Gang zum Becker in seiner Nachbarschaft als das erkannt und verachtet wird was er ist, nämlich eine miese Nazisau.