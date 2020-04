AfDler in Tübingen besucht

Liebe Anwohner und Anwohnerinnen,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass in Ihrer direkten Nachbarschaft, dem Eschenweg 1 der Faschist Sebastian Maaß, geboren am 13. Januar 1981 in Freiburg, Tel.: 07071 300918, Handy: 0176 24003881, wohnt.

Sebastian Maaß läuft nicht wie der klischeehafte Neonazi mit Glatze und Springerstiefeln durch die Gegend, von seinen politischen Ansichten her unterscheidet er sich von denen aber kaum.

Neben einem Interview das Sebastian Maaß 2013 der NPD Parteizeitung >>Deutsche Stimme<< gegeben hat, veröffentlicht er selbst als rechter >>Historiker<< in verschiedenen politisch weit rechts außen stehenden Verlagen. Einer davon ist der >>Regin-Verlag<< in dem auch einer der Köpfe der >>Nationalen Sozialisten Chemnitz<<, der auch dem NSU Unterstützerumfeld zugerechnet wird ein Buch mit veröffentlicht hat.

Maaß veröffentlicht vor Allem wohlwollende Bücher über >>Theoretiker<< der >>Konservativen Revolution<<, die eine antidemokratische, autoritäre und möchtegern elitäre Strömung in der Weimarer Republik war. Die Demokratie in der Weimarer Republik wollten sie durch eine rechte Revolte stürzen und ebneten den Nationalsozialisten den Weg. Ein Beispiel dafür ist seine Biografie über Oswald Spengler, den Maaß dabei in ein positives Licht stellen möchte. Spengler war bekennender Antidemokrat, der seine politischen Ideale durch den italienischen Diktator Mussolini verwirklicht sah.

Daneben ist Maaß auch seit Beginn in der AfD aktiv und fleißig daran beteiligt sie immer weiter nach rechts zu bewegen. Sebastian Maaß ist der einzig bekannte Tübinger AfD Politiker, der den >>Stuttgarter Aufruf<< unterschrieben hat. Der wurde von Unterstützern des inzwischen offiziell >>aufgelösten<< völkisch-nationalistischen >>Flügels<<, an dessen Spitze der Faschist Björn Höcke steht unterschrieben um den >>Flügel<< auch in Baden-Württemberg zu stärken. Auch in der Tübinger AfD ist Maaß als Beisitzer des Vorstands aktiv.

Wir dürfen Faschisten, auch ihre >>Intelektuellen<< , ihrem Treiben nicht ungestört nachgehen lassen. Denn mit ihrem Rassismus, der immer nur nach unten tritt, suchen sie sich Sündenböcke für Probleme wie zu hohe Mieten oder mies bezahlte Jobs, anstatt Lösungen dafür zu haben.

Konfrontieren Sie Sebastian Maaß mit seinem menschenverachtenden Treiben und machen Sie ihm klar, dass dafür auch in Ihrer Nachbarschaft kein Platz ist!