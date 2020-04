(s) hausbesuch bei dirk spaniel

in der nacht von freitag auf samstag haben wir das wohnhaus des afd-mitglieds dirk spaniel mit farbe angegriffen. spaniel wohnt gemeinsam mit seiner familie in einer doppelhaushälfte auf dem killesberg. die genaue adresse ist: adolf-fremd-weg 12, 70192 Stuttgart

dirk spaniel hat zwar die wahl zum afd-landesvorsitzenden gegen alice weidel knapp verloren, trotzdem ist der bundestagsabgeordnete eine zentrale figur im baden-württembergischen landesverband. als teil des in die afd aufgelösten "fügels" steht er für offen faschistische positionen.

unser angriff richtet sich nicht nur gegen dirk spaniel. an diesem wochenende, am 25. & 26. april 2020, sollte in offenburg der bundesparteitag der rechtspopulisten stattfinden. die covid-19 pandemie hat der sache vorerst einen riegel vorgeschoben. der parteitag ist auf unbestimmte zeit verlegt.

zu warten bis die reaktionären aus ihrer corona-starre aufwachen und wieder in aktion treten ist falsch. so sehr wie die krise nach linken antworten verlangt, so sehr fordert sie ein direktes vorgehen gegen rechts. wir warten nicht bis die afd anfängt den unmut reaktionär zu kanalisieren. wir intervenieren jetzt!

antifa heißt (auch) angriff!

küsst die faschisten wo ihr sie trefft!