(Rhein-Main nach Connewitz) Gegen die Stadt der Reichen - Angriff auf Immobilienmarkler

HÄHNLEIN & KRÖNERT sind die Verkäufer eines Nobelwohnblocks in Leipzig Connewitz.

Dieser erregte bereits in der Vergangenheit den Zorn des Stadtteils:

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/70570

https://connewitz.wordpress.com/2020/03/07/luxuswohnungen-in-connewitz-fur-4000e-m%c2%b2-sanierung-der-villa-steyer-kurz-vor-abschluss/

„Hähnlein & Krönert prahlen derweil im Internet damit „mit großem Respekt vor den urbanen Besonderheiten des quirligen Stadtteils Connewitz“ [..] „Familien ein angenehmes Leben in ruhiger Umgebung zu ermöglichen.“ – es quirlen Hohn und Spott aus jedem Satz des Werbetextes.

Fakt ist, dass der Frieden der zukünftigen Eigentümer mit hohen Toren und fensterlosen Mauern in den zwei unteren Etagen gesichert wird. Dass sich, angesichts eines wahnwitzigen Verkaufspreises von rund 4000€/m², die Mieten der umliegenden Einwohner in den nächsten Jahren weiter steil nach oben entwickeln werden, ist so gewiss wie das Amen in der Kirche“

Leipzig wird wie alle größeren Städten stetig weiter aufgewertet. Den Gutverdienenden wird mehr Platz geschaffen, die Obdachlosen schikaniert und die Gerinverdienenden an den Stadtrand gedrängt. Die Coronakrise wird diese Ungerechtigkeiten weiter verschärfen, wenn wir nicht auf vielen Ebenen intervenieren.

Im nahegelegenen Frankfurt wird seit langem der Mietentscheid mit fadenscheinigen Argumenten heraus gezögert. Er wäre eine Chance eine Stadt für alle zu gestalten bei der die Menschen und nicht die Profitmaximierung im Mittelpunkt stehen. Wir nehmen uns ein Beispiel an Connewitz und lassen uns das nicht weiter gefallen! Die Verkäufer solcher Immobilien sollten sich nirgends sicher fühlen. Deshalb haben wir sie dort angegriffen wo sie zu Hause sind.

Insbesondere Grüßen wir die Kämpfenden gegen den Verkauf der Liebig 34 in Berlin, welche sich aktiv zu Wehr setzten. Auch wenn sie den Prozess weiter verschieben - Wir geben keine Ruhe!

Beste Grüße an die 3 von der Parkbank und alle Anderen in den Knästen.

Aktionsgruppe gutes Wohnen

Sachbeschädigung in Tiefgarage

Unbekannte Täter begaben sich zur Tatzeit in eine Tiefgarage des geschädigten Firmengebäudes. Hier entnahmen sie einen Feuerlöscher aus der Halterung der Tiefgarage und nutzen diesen um die Scheiben zweier dort abgestellten Fahrzeuge, einem Porsche und einem hochwertigen Ford, einzuschlagen. Nahezu sämtliche Scheiben wurden entglast. Des Weiteren wurde der Feuerlöscher abschließend vollständig im Innenraum des Porsche entleert. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zur oben genannten Tatzeit begaben sich unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Firmenkomplexes im Wickerer Weg in Hofheim - Diedenbergen. Ihr Ziel waren zwei Fahrzeuge einer Immobilienfirma. Mit einem dort befindlichen Feuerlöscher beschädigten sie diese hochwertigen PKW. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 EUR. Weiterhin besprühten sie die Wand mit einem politisch motivierten Schriftzug. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.