[HH] Nazi-Reiner geoutet

Im PC-Laden „199-Euro-Computer.de“ im Langenfelder Damm 21 arbeitet Reiner Bruhn. Bruhn ist AfD-Mitglied aus Mecklenburg-Vorpommern und kandidierte im Mai 2019 bei der Kommunalwahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim für die rassistische Partei. In Hamburg trat „Nazi-Reiner“ zuletzt als Anmelder der rechten “Michel, wach endlich auf”-Kundgebungen am Dammtorbahnhof (14.04.19) und Rödingsmarkt (29.09.19) in Erscheinung. Dort versammelten sich extrem rechte Akteure wie der Holocaustleugner Wolfram Schiedewitz, der NPD-Landesvorsitzende Lennart Schwarzbach und die neu gegründete Kameradschaft „Aryan Circle“ um den wegen Totschlags verurteilten Neonazi Bernd Tödter.

Im November 2018 beteiligte sich Bruhn zusammen mit NPD-Mitgliedern an einer rassistischen „Mahnwache“ in Wittenburg. Seit Anfang 2018 war er bereits in die Orga-Struktur der Hamburger „Merkel muss weg“-Kundgebungen um den Neonazi Thorsten Gardlo eingebunden. Gardlo ist seit Jahrzehnten in der neonazistischen Szene aktiv. So gehörte er zum Umfeld der „Aktionsfront Nationaler Sozialisten“ (ANS) und der „Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei“ (FAP). Gardlo war zudem Personenschützer des rechten Senators Ronald Schill und ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft.

In diesen Kreisen bewegt sich Reiner Bruhn, der in unserer Nachbarschaft als netter Verkäufer und PC-Experte auftritt.

Keine Geschäfte mit Neonazis!

Keine Geschäfte mit Nazi-Reiner!

#nazireiner