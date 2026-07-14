Identitäre in Wohnumfeld geoutet

Alle Drei sind Teil der Identitären Bewegung Chemnitz.

Lucie Vogel und Vincent Schulz sind gemeinsam mit Vincenzo Richter, seinen Eltern, Kenan Esau und David Ratajczak Mitglieder des Vereins „Zentrum Chemnitz e.V.“.

Das Paar fährt einen weißen Kombi der Marke KIA mit dem Kennzeichen C-VL 2022. Sie wohnen gemeinsam in einer Wohnung in der Georg-Landgraf-Straße 19 auf dem Chemnitzer Kaßberg.

Paul Schäffler übernimmt die Einweisung auf IB-Wanderungen und gibt die Route vor. Schäffler hat ein besonderes Faible für Kleidung der Wehrmacht. Mit sorgfältig verdeckten Hakenkreuzen auf seiner Wehrmachtsuniform nahm Schäffler mindestens zweimal am „Ausbruch 60“ teil, einem Gedenkmarsch an gefallene SS-Soldaten in Budapest zu dem jährlich hunderte Neonazis aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. 2020 nahm Schäffler außerdem am neonazistischen „Trauermarsch“ in Dresden teil. 2018 besuchte er in Chemnitz eine Kundgebung des Holocaust-Leugners Nikolai Nerling.

Er wohnt in der Bürgelstraße 7 in 09117 Chemnitz (Stadtteil Siegmar) in einer Wohnung. Ein Auto besitzt er anscheinend nicht. Er arbeitet als Uhrmacher beim Gebraucht-Luxusuhren-Händler „Zeitauktion“ im Rabenstein Center in Chemnitz.

Wir hoffen unsere Chemnitzer Mitbürger*innen ein wenig über ihre Nachbar/innen aufgeklärt zu haben und den Faschisten ihre Anonymität und Sicherheit in der Stadt zu nehmen.

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