[B] Rechte Netzwerke zerschlagen - Steakhaus "Torero"

Nachdem sie vorübergehend für interne Sitzungen den Bezirk verlassen und nach Johannisthal ausweichen musste, hat die AfD zuletzt mit dem "Torero" wieder einen Ort in Neukölln gefunden. In dem Steakhaus finden die zweiwöchentlichen Stammtische und Vorstandssitzungen des Bezirksverbandes statt. So war zum Beispiel zu beobachten, wie am 30.08.19 der damalige Bezirksvorstand dort zusammensaß. Das scheint auch engagierten Antifaschist_innen nicht entgangen zu sein, so beklagte die Neuköllner AfD in einer Ende März veröffentlichten Pressemitteilung, dass es an dem Steakhaus zu nächtlichen Glasbruch gekommen sei. [1] Ob dies dazu führen wird, dass das "Torero" endlich dem guten Beispiel anderer Neuköllner Gastronom_innen folgt und die AfD vor die Tür setzt, wird sich zeigen.

Rechte Netzwerke zerschlagen - Restaurant Novi Sad: https://de.indymedia.org/node/72970

Rechte Netzwerke zerschlagen - Casino am Zwickauer Damm: https://de.indymedia.org/node/74171

Rechte Netzwerke zerschlagen - Ostburger Eck: https://de.indymedia.org/node/75577

[1] AfD-Lokal in Rudow angegiffen: https://de.indymedia.org/node/73691