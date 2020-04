[B] Rechte Netzwerke zerschlagen - Ostburger Eck

Der rechtsoffene Hertha-Treff fällt bis heute durch sein unsympatisches Publikum auf. Unter den Gästen gesichtet wurde in der jüngerer Vergangenheit etwa der AfD-Bezirksverordneten Christian Blank, der für seine Affinität zu rechten Hooligans bekannt geworden ist. Bereits in den Jahren 2010 bis 2011 hatten sich die Rudower Nazis schräg gegenüber mit einem Treffpunkt konspirativ in einer Bunkeranlage im Ostburger Weg eingemietet. Ein Stück weiter die Straße runter, in der Gaststätte "Steckenpferd", hatte die Neuköllner CDU im Oktober 2012 200 "besorgte" Rudower_innen um sich geschart, um zu beraten, wie die Einrichtung einer geplanten Unterkunft für Geflüchtete doch noch verhindert werden kann. Dass Sebastian Thom, damals noch NPD-Kreisvorsitzender, heute Hauptverdächtiger der Neuköllner Angriffsserie, im Publikum saß, störte die Veranstaltenden nicht.

Ob Thom aus alter Verbundenheit das "Ostburger-Eck" am 16. März 2018 als Ort für eine besondere Verabredung wählte, ist nicht überliefert. Als Thom an diesem Abend gegen 20.30 Uhr die Kneipe betrat, warteten an einem Tisch nicht nur drei weitere Neonazis, sondern auch der Polizist einer Observationseinheit des Berliner Landskriminalamtes. Thom und der LKA-Beamte verließen den Ort später gemeinsam im selben Auto. Das Zusammentreffen blieb nicht unbeobachtet. Der Verfassungsschutz steckte die Info ein Jahr später dem rbb. Die Nebelkerzen, die seitdem von Polizei und Innensenat geworfen werden und beim Tagesspiegel und anderswo fröhliche Abnehmer finden, sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass die Berliner Polizei gegen Neonazis in Neukölln kein Teil der Lösung sein kann - weil sie Teil des Problem ist

Weitere Informationen zu den genannten Personen bekommt ihr in der Fight Back oder auf https://www.antifa-berlin.info/

