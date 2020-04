Terror in der Ausländerbehörde?! Gemeinsames Statement zu der Debatte um den Brand in der Ausländerbehörde

Im November 2019 haben Unbekannte in Göttingen einen Brandanschlag auf

die Ausländerbehörde verübt. In einem Bekenner*innenschreiben wird die

Ausländerbehörde kritisiert, da diese für Abschiebungen und

Ausgrenzungen verantwortlich ist. Wir als politische Gruppen, die seit

langem die Politik der Ausländerbehörde als rassistische Staatspolitik

kritisieren, wenden uns jetzt einige Monate später mit einem gemeinsamen

Statement gegen die in der Debatte vorherrschende Selbst-inszenierung

der Ausländerbehörde als „Service-Behörde“ und gegen die Gleichsetzung

des Brandanschlages mit dem faschistischen Terror mordender Neonazis.

Während Polizei, Stadtrat und Oberbürgermeister von linkem „Terror“

reden, wollen wir dringend von rassistischer, staatlicher Politik sprechen.

Keine Gleichsetzung von links und rechts!

Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig nutzt den Brandanschlag schon

im November 2019, um von „Linksterrorismus“ zu schwadronieren. Auch der

Göttinger Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) vergleicht in seiner

Rede vor der Verwaltung im Dezember 2019 den Brandanschlag mit rechtem

Terror in Deutschland. Wörtlich setzt Köhler den Sachschaden im Amtshaus

mit dem bewussten und gewollten Gefährden von Menschenleben durch das

Anzünden von Geflüchtetenwohnheimen gleich. Eine zehnköpfige

Sonderkommission zur Ermittlung wurde von der Polizei schnell

eingerichtet. Die Ermittlungen wurden an die Bundesanwaltschaft

übergeben, die sich u.a. mit dem NSU beschäftigt hat.

Die Gleichsetzung eines Sachschadens mit den Morden des NSU und

Terrorplänen von Neonazis, Soldat*innen, Mitarbeiter*innen des

Verfassungsschutzes und Polizist*innen relativieren rechte

Terrornetzwerke samt staatlicher Unterstützung und Verwicklungen darin.

Durch diese Äußerungen werden migrantische Menschenleben relativiert.

Die Äußerungen und Vorgehensweisen zeigen, dass Politiker*innen wie

Köhler gemeinsam mit der Göttinger Polizei gegen Linke, die Sachschäden

begehen, viel schneller vorgehen, als gegen Neonazis, die migrantische

Menschenleben gefährden.

Nein zu diesem Service!

Die Ausländerbehörde war nach dem Brand für kurze Zeit nicht

arbeitsfähig. Oberbürgermeister Köhler, aber auch der Chef der Göttinger

Ausländerbehörde Joachim Rogge, reagieren auf den Brand mit weiterer

Schikane gegen diejenigen, die von ihrer Behörde abhängig sind: So wird

Menschen die Vergabe von Visa für Familienangehörige verwehrt oder

Visaverlängerungen für den Besuch im Ausland nicht ausgestellt. Darüber

hinaus drohte Herr Rogge im Januar 2020 im Göttinger Tageblatt

Geflüchteten damit, dass durch den Brand Duldungen nicht verlängert

werden könnten, was Menschen in die Illegalität drängen würde. Die

Ausländerbehörde inszeniert sich dabei als Behörde, die zwischenzeitlich

ihrem „Service“ nicht mehr nachkommen konnte.

In der Ausländerbehörde werden jedoch keine an „Kund*innen“ orientierten

„Serviceleistungen“ durchgeführt. Im Gegenteil werden Menschen ohne

deutschen Pass auf Grund des repressiven, deutschen Ausländerrechts dazu

gezwungen, regelmäßig diesen Ort aufzusuchen. Die Ausländerbehörde

entscheidet, ob jemand bleiben darf. Dies bedeutet, beständig unter der

Bedrohung zu leben, von den Mitarbeitenden der Ausländerbehörde die

Lebensgrundlage entzogen zu bekommen. Die Ausländerbehörde setzt

Sonderregelungen für Menschen ohne deutschen Pass in die Realität um.

Diese Behörde ist Teil des staatlichen Rassismus, der systematisch

Menschen anhand von Kategorien der Staatsbürger*innenschaft sortiert,

ausgrenzt, ihren Alltag terrorisiert und Ungleichheiten schafft. Dabei

werden Menschen nach Herkunftsland unterschiedlich behandelt, worin sich

eine koloniale Kontinuität zeigt.

Neben dieser alltäglichen psychischen Gewalt besteht der „Service“ der

Ausländerbehörde in der Umsetzung massiver, physischer Gewalt gegen

Geflüchtete. Die Mitarbeitenden der Ausländerbehörde sind für die

Entscheidung verantwortlich, entweder eine Duldung zu verlängern oder

eine Abschiebung einzuleiten. Die Ausländerbehörde trifft dafür

Absprachen mit Landeskriminalamt und der Polizei, die vermummt und

bewaffnet Menschen nachts überfallartig aus dem Schlaf reißen, um sie in

Länder zu verschleppen, in denen sie nicht sicher sind, beispielsweise

weil dort mit deutschen Waffen Kriege geführt werden oder weil die

Industriepolitik des globalen Nordens die Lebensgrundlage dort zerstört.

Die Ausländerbehörde Göttingen ist zum Beispiel verantwortlich für einen

nächtlichen Überfall im Oktober 2019 auf eine Göttinger Familie, bei dem

mitten in der Nacht plötzlich ohne Vorankündigung die Haustür von der

Polizei zertrümmert wurde, um eine Person aus der Wohnung zu holen – was

zum Glück nicht gelang. Die Göttinger Ausländerbehörde trägt eine

Mitschuld an dem Mord an Gani Rama, der in Pristina im Juli 2019 zu Tode

geprügelt wurde, nachdem die Göttinger Ausländerbehörde ihn in den

Kosovo abschob.

Die Organisation von Abschiebungen als „Service“ für Geflüchtete zu

beschreiben, leugnet die systematische Gewalt, die tagtäglich in diesen

Räumen stattfindet!

Respekt?!

Etwa eine Woche nach dem Brandanschlag auf das Amtshaus versammelten

sich ca. 400 städtische Mitarbeitende, von Angestellten der

Ausländerbehörde und dem Jobcenter bis hin zu Entsorgungsbetrieben und

der Feuerwehr, unter dem Motto „Respekt!“ vor dem Neuen Rathaus.

Aber um Respekt wofür ging es dabei eigentlich? Um Respekt für die Würde

und die gleichen Rechte – wie beispielsweise Bewegungsfreiheit – von

allen Menschen, unabhängig von nationalstaatlichen Einteilungen?

Oder doch eher um Respekt für die Ausführung rassistischer Gesetze?

Respekt für die Verfügungsgewalt darüber, ob Menschen nachts aus ihren

Betten gerissen und verschleppt werden, weil sie zufällig nicht mit dem

„richtigen“ Pass geboren wurden? Respekt dafür, nur Anweisungen zu

befolgen und „seinen Job“ zu machen?

Laut Oberbürgermeister Köhler waren alle städtischen Mitarbeiter*innen

dazu aufgefordert, sich solidarisch mit den Angestellten der

Ausländerbehörde zu zeigen und gemeinsame Betroffenheit zur Schau zu

stellen. Dabei ist die Arbeit in der Ausländerbehörde eben nicht das

Gleiche wie die Arbeit bei den Entsorgungsbetrieben oder bei der

Feuerwehr! Die Gleichsetzungen, die Köhler in seiner Rede macht, sind

gefährlich. Sowohl die Gleichsetzung von sämtlichen städtischen

Beschäftigten als auch die von rechts und links, die tödliche Anschläge

wie den jüngsten in Hanau erschreckend relativiert.

Respekt bedeutet Bleiberecht und gleiche Rechte für alle Menschen.

Respekt bedeutet auch, Menschen nicht abzuschieben!

Der Rassismus in den Köpfen und in staatlichen Strukturen muss endlich

aktiv angegangen werden! Rechte Netzwerke in staatlichen Institutionen

müssen aufgeklärt werden! Geistige Brandstifter*innen sind auch jene,

die repressive Migrationsgesetze verabschieden und Abschiebungen

anordnen. Kein weiterer Mord! Keine weitere Abschiebung!

Antifaschistische Linke International

Basisdemokratische Linke

BIPoc-Kollektiv

Bündnis gegen Abschiebung

Café Kollektiv Kabale

DerRoteFaden

Ende Gelände Göttingen

f.antifa

[femko]

Freie Arbeiter*innen Union Göttingen

GHG

NoG20-Soligruppe Göttingen

OM10

redical M

Trans*Beratung Göttingen

Yallah?!-Team