Update zur Situation in der JVA Köln-Ossendorf

Wie wir über Umwege erfahren haben, wird Hülya im geschlossenen Vollzug jetzt ganz offen von der Abteilungsleiterin Linnartz erpresst.

Die Vollmacht an die Anwältin wurde nicht rausgeschickt, sondern Hülya zurückgegeben. Und der Anwältin, die versucht hat, Kontakt zu

Hülya aufzunehmen wurde gesagt, sie hätte ja kein Mandat.

Obwohl sie schon jetzt 23 Stunden auf Zelle („besondere“ Zellen mit Kameraüberwachung) sitzen muss und nur eine Stunde Hofgang (alleine!)

am Tag hat, wurde Hülya gedroht, dass ihre Haft schlimmer werden würde, wenn sie sich eine anwaltliche Vertretung nimmt und weiterhin

öffentlich macht, was in der JVA vor sich geht.

Das ist nach eigener, staatlicher Definition ein klarer Rechtsbruch, die Unterschlagung von Rechtsbeistand, Erpressung und Bedrohung.

Frau Linnartz denkt wahrscheinlich, in der JVA kann sie sich das erlauben und das würde keine Konsequenzen haben. Da liegt sie falsch!

Sie schwingt sich zur Richterin und Vollstreckerin auf und gängelt und bedroht Gefangene. Auch die vereitelte Freilassung kann nur als

sadistisch bezeichnet werden. Hülya war schon hochoffiziell auf dem Weg nach draußen, als Frau Linnartz eigenmächtig meinte, das

verhindern zu müssen. Warum? Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, außer die persönliche Genugtuung, eine Gefangene doppelt

bestrafen und quälen zu können.

Aber Hülya wird sich aufrecht halten! Schreibt ihr weiter, dass sie nicht alleine ist und meldet euch weiter beim Knast

(0221-59730 oder 0221-5973201), um mitzuteilen, dass Frau Linnartz Sadismus nicht unbemerkt geblieben ist!

Schreibt Hülya, sie freut sich über Post:

Hülya A.

Buchnummer 83209

Rochusstrasse 350

50827 Köln

Solidarität mit Hülya und allen Kämper*innen!

Freiheit für alle Gefangenen!

Nieder mit allen Knästen!