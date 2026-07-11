Karlsruher SPD und CDU Büros markiert zur Sozialabbau-Demo

Im Voraus zur Karlsruher Demo gegen den Sozialabbau am 11.7. haben Genoss:innen den Parteibüros der regierenden Parteien (CDU, SPD) mit passend schwarz-roter Farbe besucht.

Der Sozialabbau ist Klassenkampf von oben, gegen jeden von Arbeit-abhängigen egal ab Arbeiter, Arbeitsloser, Schüler, Erziehende, ... Dieser Angriff gegen uns alle ist nur möglich, weil wir den Herrschaftsstrukturen des Staates ausgeliefert sind und von dessen "sozialen Strukturen" abhängig sind. Echte Solidarität und beständige soziale Strukturen sind nur ohne Herrschaft und nur ohne Staat möglich. Deshalb "Soziales wagen, Staat zerschlagen".