Rechte Raumnahme in Kreuzberg

Den Anfang machte das rechte Propagandablatt vom Täter Julian Reichelt - NIUS. Im Frühjahr zogen sie in die Aquahöfe in der Nähe des Moritzplatz, wo auch Ritter Butzke sitzt. In der Ritterstraße 24–27 sitzen sie im ersten Hinterhof. Das Gelände gehört der stadteigenen GSG und ist tagsüber leicht zu betreten. Es gab bereits ersten Protest von Nachbar*innen und der Initiative "Nein zu Nius".

Ein paar hundert Meter südlich, mitten im Kiez um den Südstern, hat sich seit Anfang Juni Apollo News eingerichtet. Das rechte Jugendblatt sitzt in der Gneisenaustraße 45 im Hinterhof in der gesammten 3. Etage auf ca. 450 m². Am Klingelschild steht nur noch Medien AG. Das Haus gehört dem Multimillionär und AfD-Spender Henning Conle. In der Nachbarschaft regt sich bereits erste Protest, es gab eine Fahrrraddemo, die auch zu Nius führte und am letzten Wochenende verklebten Antifas zum ersten Mal die Türen der Faschos. Außerdem bekamen zwei Faschos in Erfurt eine antifaschistische Belehrung mit ein paar Schellen.

Ganz neu raus kam, dass nun auch die AfD in die Achse der Schande sich einreihen will. Zum 01. Januar 2027 will die Nazipartei ihre Bundeszentrale am Rand von Kreuzberg eröffnen. Am Köllnischen Park 1 will die Nazipartei eine 1.600 m² große Bürofläche in der fünften Etage beziehen. Offizieller Mieter ist ihre Immobiliengruppe "Castel del Monte". Wer Vermieter ist, ist noch nicht bekannt.

Jetzt liegt es an allen Antifaschist*innen in Kreuzberg, den Faschos das Leben hier zur Hölle zu machen. Organisiert euch mit den Nachbar*innen rund um die Naziimmobilien, recherchiert, wo sie sich nach Feierabend hinbegeben und werdet aktiv. Jede Aktion ist notwendig, um die rechte Raumnahme zu stoppen.

Verteidigen wir unseren Kiez. Nius, Apollo und AfD raus aus Kreuzberg!