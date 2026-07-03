Niemals allein! Liebe und Kraft an den verletzten Genossen in Göttingen und die Zelle79 in Cottbus.

Wenn Nazis angreifen stehen wir zusammen!

Wir wünschen dem verletzten Göttinger Genossen gute Besserung und seiner Familie und seinen Freund*innen viel Kraft.

Genauso senden wir unsere solidarischen Grüße nach Cottbus: schon wieder wurden die Bewohner*innen der Zelle79 von Faschos angegriffen. Wir wünschen euch Kraft und Durchhaltevermögen für die nächsten Tage.

Fight back!

Antifaschistische Gruppen Halle (Saale)