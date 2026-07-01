Solidarische Grüße aus Kärnten/Koroška nach Göttingen und Budapest!

Wir haben uns hier eine Woche lang mit dem antifaschistischen Widerstand der Partisan*innen gegen das NS-Regime auseinandergesetzt, einiges über die Kontinuität der Unterdrückung der slowenischsprachigen Minderheit in Kärnten gelernt und Gedenkorte in Slowenien und Kärnten besucht, wie den Peršmanhof.

Am Peršmanhof wurden kurz vor Kriegsende, am 25. April 1945, 11 Personen der Familien Sadovnik und Kogoj von einem SS- und Polizeiregiment erschossen. Vor fast einem Jahr gab es einen aggressiven Polizeieinsatz mit Hausdurchsuchung und Identitätsfeststellungen während eines antifaschistischen Camps auf dem Peršmanhof. Vsi smo Peršman! Wir sind alle Peršman!

Ganz viel Kraft und Liebe zum verletzten Antifaschisten in Göttingen, zu Maja nach Budapest und zu Lina, die seit gestern in Beugehaft sitzt! Ihr seid nicht allein!

Wir sind alle Antifa! Vsi smo Antifa!

Free them all!