(B) Gewerbefläche von Nudelmann entglast - R94 bleibt

Eigentümer der Firma "Nudelmann & Friends" sind Benjamin Nudelmann und Jerry Padovicz. Während Benjamin neben seinen Immobiliengeschäften sich noch als freiwilliger Fallschirmjäger bei der IDF für das Morden und die Besatzung Palästinas eingesetzt hat, ist Jerry der Sohn von Giroja Padovicz, der neben der Räumung der Liebig34 noch unendlich viel weiteren Dreck am Stecken hat.

"Nudelmann & Friends" ist auch die Firma, die die R94 kurz vor der Brandschutzbegehung als "unbewohnte Fläche" anbot. Schon damals wurde eines seiner Gebäude Ziel einer Aktion.

Lassen wir dies eine Erinnerung an den angeblichen Eigentümer und alle um ihn herum sein, dass jeder Angriff oder Räumungsversuch mehr Schaden als Profit bringen wird!

R94 bleibt!

Free Palestine!