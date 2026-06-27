Niemals alleine! Solidarität mit dem verletzten Antifaschisten aus Göttingen!

Am Freitag kamen einige Leipziger Antifaschist*innen zusammen, um eine Solidaritätsbekundung an den Antifaschisten aus Göttingen zu senden, der vergangene Woche von einem Neonazi lebensgefährlich verletzt wurde.

Wir wünschem dem Genossen gute und schnelle Genesung und seinen Freund*innen und den antifaschistischen Strukturen in Göttingen viel Kraft!

Niemals alleine. Antifa in die Offensive!