Soli nach Göttingen. Liebe und Kraft dem verletzten Genossen!

[Solifoto aus Bielefeld]

Liebe & Kraft dem verletzten Genossen <3

Am 20.06. wurde ein Antifaschist in Göttingen angegriffen und dabei mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wenn Rechte angreifen, stehen wir noch näher zusammen. Wir senden dem verletzten Genossen, seiner Familie und seinen Freund*innen solidarische Grüße. Wir wünschen schnelle Genesung und sind in Gedanken bei euch.

Am Samstag tragen wir dann in Göttingen ab 20 Uhr gemeinsam unsere Solidarität und unsere Wut auf die Straße.