Liebe und Kraft nach Göttingen

Es macht uns wütend zu sehen, wie sich die Angriffe von Faschisten und Rechten auf Antifaschist*innen und andere gesellschaftliche Gruppen häufen und werden niemanden vergessen oder alleine lassen!

Wir dürfen nicht auf diesen oder irgendeinen Staat vertrauen, eine Freiheit für uns zu schaffen oder unser Leben zu verteidigen!

Solidarische Grüße aus Nürnberg