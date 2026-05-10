HH: 23.Juni: Bericht von der erneuten Zeug:innenvorladung gegen Wolfgang wegen des Untergetauchten Volker Staub

Die Fragen an diesem Tag waren fast dieselben wie beim ersten Mal:

Es ging dabei um eine Wohngemeinschaft 1978 in Hamburg, in der Volker und Wolfgang gelebt haben sollen: Wie waren da die persönlichen und politische Verhältnisse untereinander? Wie habe sie sich kennengelernt?

Auch dieses Mal verweigerte Wolfgang im Beisein seines Anwalts die Aussage!

Kundgebung

Die “ Gruppe gegen Vorladung und Beugehaft“ hatte parallel zu eine Kundgebung angemeldet.

Es gab verschiedene Beiträge von Wolfgang, dem Kommunistischen Aufbau , Gruppe Solidarität mit Daniela und den französischsprachigen Sektionen der Roten Hilfe International aus Genf, Toulouse und Brüssel!

Es wurden auch lautstark Parolen gerufen. Diese waren auch in dem Polizeirevier gut zu hören

Einschätzung

Es gab seit 2024 bisher bald 50 Vorladungen im Zusammenhang mit der Festnahme von Daniela Klette und der internationalen Fahndung nach den Genossen Burkhard Garweg und Volker Staub.

Viele Vorgeladene haben sich dazu nur individuell verhalten und teilweise leider auch Aussagen gemacht. Einige haben aber konsequent die Aussage verweigert und das häufig auch politisch öffentlich gemacht

Daniela ist inzwischen zu 13 Jahren Knast wegen Geldbeschaffungsaktionen verurteilt worden.

Wichtig ist aber, dass die Klassenjustiz ihr Aktionen der RAF vorwirft und in diesem Kontext ist das Urteil, sind die Vorladungen und die Besuchsverbote zu begreifen!

Auch wir sind alle zunehmend von Repression, Vorladungen und Knast wegen unserer antifaschistischen, antipatriarchalen, internationalistischen, antimilitaristischen und klassenkämpferischen Aktivitäten gegen das herrschende System betroffen und sollten diesem daher auch gemeinsam entgegentreten.

Vor so einer gemeinsamen Front auch von älteren und jungen Militanten haben die Herrschenden Angst!

Auch blicken die Bullen nicht durch und können sich nicht erklären, warum hier in der BRD und in den reichen Staaten seit über 60 Jahren Widerstand gibt. .

Deshalb:

Anna und Arthur halten das Maul!

Wer Unterdrückung säht, erntet Widerstand.

Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln !

Freiheit für Daniela Klette und die Ulm5!

Solidarität mit Volker und Burkhard, die seit über 30 Jahren gesucht werden und allen weiteren Untergetauchten!

„Wirklich frei sein können wir erst, wenn alle frei sind.“ (Daniela)

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen

Materialien:

Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Gefangenen Info 459 ist Aussageverweigerung

https://www.gefangenen.info/4336/bericht-von-meiner-zeugenvorladung/

/political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hinter-gittern-die-wir-draussen-brauchen-ausgabe-februar-2026/37151/

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

https://political-prisoners.net/solidaritaet-mit-daniela-info-nr-51-10-5...