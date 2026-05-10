HH: 23.Juni: Bericht von der erneuten Zeug:innenvorladung gegen Wolfgang wegen des Untergetauchten Volker Staub

von: Netzwerk Freiheit für alle politische Gefangenen, HH am: 24.06.2026 - 21:28
Themen: 
Repression
Soziale Kämpfe

Bereits am  10.Dezember 2025 hatte er eine Vorladung in demselben  Polizeirevier in Billstedt. Die Zeugenvorladung wurde forciert über die Generalbundesanwaltschaft (GBA) wegen Volker Staub und "Mord" und  er  musste  ein Ordnungsgeld von 1000,00€ zahlen! 

Begründet wird das durch  die Richterin Zeller beim Bundesgerichtshof  auch durch  seine  offensive Öffentlichkeitsarbeit: Berichte auf indymedia oder bei Radio Flora aus Hannover 

Zusätzlich  bemängelt sie, dass Wolfgang alle Betroffene dazu aufruft, die Aussage zu verweigern!.

 

Die Fragen an diesem Tag waren  fast dieselben wie beim ersten Mal:

Es ging dabei um eine Wohngemeinschaft 1978 in Hamburg, in der Volker und  Wolfgang gelebt haben sollen: Wie waren da die persönlichen und politische Verhältnisse untereinander? Wie habe  sie sich kennengelernt?

Auch  dieses Mal  verweigerte Wolfgang  im Beisein seines Anwalts die Aussage! 

 

Kundgebung

Die “ Gruppe gegen Vorladung und Beugehaft“ hatte parallel zu eine  Kundgebung angemeldet. 

Es gab verschiedene Beiträge  von Wolfgang,  dem Kommunistischen Aufbau , Gruppe Solidarität mit Daniela  und den französischsprachigen  Sektionen der Roten Hilfe International aus Genf, Toulouse und Brüssel!

Es wurden auch lautstark Parolen gerufen. Diese waren  auch in dem Polizeirevier gut zu hören

 

Einschätzung

Es gab  seit 2024 bisher bald 50 Vorladungen im Zusammenhang mit der Festnahme von Daniela Klette und der internationalen Fahndung nach den Genossen Burkhard Garweg und Volker Staub.

Viele Vorgeladene haben  sich dazu nur  individuell verhalten und teilweise  leider auch Aussagen gemacht. Einige haben aber konsequent die Aussage verweigert und  das häufig auch politisch öffentlich gemacht 

Daniela ist inzwischen zu 13 Jahren Knast wegen Geldbeschaffungsaktionen verurteilt worden.

Wichtig ist aber,  dass die Klassenjustiz  ihr Aktionen der RAF vorwirft  und in diesem Kontext ist das Urteil, sind  die Vorladungen  und  die Besuchsverbote zu begreifen! 

Auch wir sind alle zunehmend von Repression, Vorladungen und Knast wegen unserer antifaschistischen, antipatriarchalen, internationalistischen, antimilitaristischen und klassenkämpferischen Aktivitäten gegen das herrschende System betroffen und sollten diesem daher auch gemeinsam entgegentreten. 

Vor so einer gemeinsamen Front  auch von älteren und jungen Militanten haben die Herrschenden Angst!

Auch blicken die Bullen nicht durch  und können sich nicht erklären, warum hier in der BRD und in den reichen Staaten seit über 60 Jahren Widerstand gibt. . 

 

Deshalb:

Anna und Arthur halten das Maul!

Wer Unterdrückung säht, erntet Widerstand. 

Nur wer sich bewegt, spürt seine Fesseln !

Freiheit für Daniela Klette und die Ulm5!

Solidarität mit Volker und Burkhard, die seit über 30 Jahren gesucht werden und allen weiteren Untergetauchten! 

„Wirklich frei sein können wir erst, wenn alle frei sind.“ (Daniela)

 

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen

 

Materialien:

Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Gefangenen Info 459 ist Aussageverweigerung

https://www.gefangenen.info/4336/bericht-von-meiner-zeugenvorladung/

/political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hinter-gittern-die-wir-draussen-brauchen-ausgabe-februar-2026/37151/ 

 https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

https://political-prisoners.net/solidaritaet-mit-daniela-info-nr-51-10-5...

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