Sponti in Hannover: Solidarität nach Göttingen

Nachdem es am Montag Abend bereits zu einer Mahnwache und Kundgebung gekommen ist, kamen am späten Abend erneut rund 40 Antifas in Linden zusammen. Nach dem Start mit einem heftigen Knall, ging es die Limmertraße herunter. Während die meisten Menschen im Viertel klatschten und sich solidarisch zeigten, fühlte sich eine Person mutmaßlich provoziert. Der alkoholisierte Mann lief mit seinem Hund in die Demo herein und probierte dort einige GenossInnen zu schubsen und zu beleidigen. Völlig überrascht splittete sich die Menge etwas auf. Auch wenn der Mann anschließend eine Glasflasche in die Menge warf, wodurch mindestens ein Genosse durch eine Schnittwunde verletzt wurde, konnte der Angreifer zurückgedrängt werden. Im weiteren Verlauf wurde reichlich Feuerwerk gezündet und vor Eintreffen der Bullen aufgelöst.

An dieser Stelle noch die Frage an die "GenossInnen" am Straßenrand: Was bringt es euch, wenn ihr von einer Solidaritätsaktion für den schwerverletzten Antifa ausGöttingen mitbekommt, euch dann auf die Straße zu begeben, nur um die Sponti zu beobachten und zu belächeln?