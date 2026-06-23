Liebe und Kraft nach Göttingen! Du bist nicht allein!

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Antifaschist in Göttingen von einem Neonazi mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. (https://de.indymedia.org/node/746322) Das nimmt uns mit und macht uns wütend.

Wir senden aus Erfurt viel Kraft und Mitgefühl an den verletzten Genossen, seine Freund*innen und Familie.

Auf dass es dir schnell wieder besser geht!



Vollste Solidarität mit den Betroffenen rechter Gewalt!

Antifaschist*innen aus Erfurt