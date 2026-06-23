Liebe und Kraft nach Göttingen!
von: anonym am: 23.06.2026 - 11:58
Wir senden aus Erfurt viel Kraft und Mitgefühl an den verletzten Genossen, seine Freund*innen und Familie.
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Erfurter Antifaschist:innen schicken solidarische Grüße an den von einem Neonazi lebensbedrohlich verletzten Genossen in Göttingen.
Liebe und Kraft nach Göttingen! Du bist nicht allein!
In der Nacht auf Sonntag wurde ein Antifaschist in Göttingen von einem Neonazi mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. (https://de.indymedia.org/node/746322) Das nimmt uns mit und macht uns wütend.
Wir senden aus Erfurt viel Kraft und Mitgefühl an den verletzten Genossen, seine Freund*innen und Familie.
Auf dass es dir schnell wieder besser geht!
Vollste Solidarität mit den Betroffenen rechter Gewalt!
Antifaschist*innen aus Erfurt
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Ergänzungen
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