Soli-Plakat für die verfolgten Anarchist*innen der Repressions-Welle des 16.6.26 in Italien
von: anonym am: 21.06.2026 - 21:17
Am 16. Juni 2026 führten die Italienischen Behörden Razzien und Festnahmen gegen Anarchist*innen in
An der Seite der Kämpfenden, die auf Nichts warten!
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Am 16. Juni 2026 führten die Italienischen Behörden Razzien und Festnahmen gegen Anarchist*innen in
verschiedenen Orten durch. In Rom wurde außerdem das besetzte anarchistische Zentrum Bencivenga geräumt.
7 Revolutionär*innen sitzen in Haft, andere wurden unter Auflagen gestellt. Die Herrschaft beschuldigt sie antikapitalistischer
und anti-militaristischer Sabotage Aktionen, unter anderem gegen die Olympischen Winter-
Spiele Anfang dieses Jahres.
An der Seite der Kämpfenden, die auf Nichts warten!
Freiheit und Solidarität für Nico, Bibi, Micol, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro, Tony, Martina und Marifra.
Sandro, Sara und Kyriakos in unseren Herzen!
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Ergänzungen
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