Soli-Plakat für die verfolgten Anarchist*innen der Repressions-Welle des 16.6.26 in Italien

Am 16. Juni 2026 führten die Italienischen Behörden Razzien und Festnahmen gegen Anarchist*innen in

verschiedenen Orten durch. In Rom wurde außerdem das besetzte anarchistische Zentrum Bencivenga geräumt.

7 Revolutionär*innen sitzen in Haft, andere wurden unter Auflagen gestellt. Die Herrschaft beschuldigt sie antikapitalistischer

und anti-militaristischer Sabotage Aktionen, unter anderem gegen die Olympischen Winter-

Spiele Anfang dieses Jahres.