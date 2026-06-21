21.06., 20 Uhr - Spontandemo in Göttingen.

Mit Bestürzen, Mitgefühl und Wut haben wir die Nachricht aufgenommen, dass ein Göttinger Antifaschist in der letzten Nacht, vom 20. auf den 21. Juni, von einem Jungfascho angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden ist. Die Tat ereignete sich im Fridtjof-Nansen-Weg in Göttingen, der Täter ist mutmaßlich in weitere rechte Umtriebe in Göttingen involviert gewesen (https://de.indymedia.org/node/746322). Unsere Gedanken sind bei dem betroffenen Antifaschisten und seinem Umfeld.

Der gestrige Übergriff reiht sich ein in eine ganze Serie rechter Gewalt in Göttingen: Von Pöbeleien und Böllerwürfen vor dem Juzi, über die Beschmutzung der Regenbogentreppe am Albani-Platz, bis hin zu tätlichen Angriffen erst in der vergangenen Woche.

Diese Entwicklung ist nicht auf Göttingen beschränkt, sondern Symptom eines fortschreitenden Rechtsruck in Staat und Gesellschaft. Nicht erst der Übergriff gestern Nacht, sondern vermehrte Abschiebungen, zunehmende Repression gegen Antifaschist*innen, Queerfreindlichkeit und sexistische Übergriffe sind alle Teil derselben Entwicklung. Mit den jüngsten Übergriffen versuchen militante Rechte nun vermehrt auch in unserer Stadt Fuß zu fassen. Wir können uns nicht länger auf den Errungenschaften des antifaschistischen Widerstands in Göttingen ausruhen. Es ist jetzt an uns allen, uns dieser Entwicklung entschlossen entgegenzustellen.

Darum lasst uns unsere Wut zusammen auf die Straße tragen und deutlich machen: In Göttingen ist kein Platz für rechte Hetze und Gewalt! Göttingen bleibt bunt. Antifa bleibt Handarbeit. Alerta!

Wir treffen uns um heute 20 Uhr Uhr am Albani-Platz.

Der anarchistischen EAs ist unter +491635334804 per Telefon und Signal erreichbar. Passt aufeinander auf