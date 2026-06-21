21.6., 20h: Spontandemo in Dortmund. Solidarität mit dem Verletzten Göttinger Antifa.
von: Antifa aus Dortmund am: 21.06.2026 - 18:11
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In der Nacht zum 21.06.2026 wurde in Göttingen ein Antifaschist von einem Neonazi mit einem Messer attackiert und Lebensgefährlich verletzt. Um 20:00 Uhr treffen wir uns zur Spontandemonstration auf dem Nordmarkt in Dortmund. Kommt auf die Straße, zeigt Solidarität mit dem Betroffenen.
Antifas aus Dortmund.
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