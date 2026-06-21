21.6., 20h: Spontandemo in Dortmund. Solidarität mit dem Verletzten Göttinger Antifa.

In der Nacht zum 21.06.2026 wurde in Göttingen ein Antifaschist von einem Neonazi mit einem Messer attackiert und Lebensgefährlich verletzt. Um 20:00 Uhr treffen wir uns zur Spontandemonstration auf dem Nordmarkt in Dortmund. Kommt auf die Straße, zeigt Solidarität mit dem Betroffenen.

Antifas aus Dortmund.