3 Podcasts der Sendung "Wie viele sind hinter Gittern" vom Dienstag, den 2. Juni 2026 von 19-20 Uhr mit folgenden Beiträgen:

Daniela Klette ist zu 13 Jahre Knast verurteilt worden

Zum Prozess gegen Ulm 5

Köln: Die inhaftierte Özgül Emre befindet sich im Hungerstreik

Daniela Klette ist zu 13 Jahre Knast verurteilt worden

Am Mittwoch, 27. Mai 2026, endete ein offen politischer Schauprozess, der sich seit mehr als einem Jahr hingezogen hatte: Das Landgericht (LG) Verden verhängte 13 Jahre gegen Daniela Klette. Mit diesem Urteil blieb es nur wenig hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die für die vermeintliche Beteiligung an Enteignung 15 Jahre Haft verlangt hatte. Wie das Urteil zu bewerten ist, was es an Solidarität gab und wie es mit Daniela weitergeht, darüber sprachen wir mit Ariane, die dieses Verfahren intensiv verfolgt hat.

Schreibt ihr:

Daniela Klette

JVA für Frauen

An der Propstei 10

49377 Vechta

Köln: Die inhaftierte Özgül Emre befindet sich im Hungerstreik

Die revolutionäre Journalistin Özgül Emre, die wegen Mitgliedschaft einer sogeannten extremistisch Vereinigung im Ausland (129b) zu 5 Jahren Knast verurteilt worden ist, befindet sich seit dem 6. Mai 2026 im Gefängnis Köln-Ossendorf in einem unbefristeten Hungerstreik, um gegen die Auferlegung einer Gefängnisuniform zu protestieren. Ihre Kleidung wurde von den Wärtern gewaltsam beschlagnahmt, und sie wird in ihrer Zelle nur mit einem einfachen Bademantel festgehalten, während ihr der Zugang zu Freigängen, Besuchen und ihren Anwälten verwehrt wird.

Schreibt ihr:

Özgül Emre

JVA Köln

Rochusstr. 350

50827 Köln

Spricht türkisch, auch englisch und lernt deutsch.

Anmerkung:Inzwischen hat sie ihren HS erfolgreich beendet.

https://political-prisoners.net/oezguel-emre-beendete-erfolgreich-ihren-...

Zum Prozess gegen die Ulm5

Seit dem 27. April 2026 findet im Hochsicherheitsgerichtsbunker in Stammheim der Prozess gegen Ulm5 statt. Wegen einer Sachbeschädigung im Gebäude des Waffenkonzerns Elbit Systems in Ulm werden die fünf palästinasolidarischen Gefangenen Daniel, Zo, Crow, Vi und Leandra von den Behörden zu Staatsfeind:innen erklärt und als „kriminelle Vereinigung“ nach § 129 StGB verfolgt

Festgenommen wurden sie am 8. September und befinden unter drakonischen Bedingungen in 5 verschiedenen Knästen im Süden der Republik.

Die Adressen von Ulm5 sind unter Adressen von Gefangenen oder auf ulm5.info zu finden.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 7. Juli 2026 von 19–20 Uhr geben

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...