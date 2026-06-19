3 Podcasts der Sendung "Wie viele sind hinter Gittern" vom Dienstag, den 2. Juni 2026 von 19-20 Uhr mit folgenden Beiträgen:
Interviews zu Daniela Klette, Özgül Emre + Ulm5.
Daniela Klette ist zu 13 Jahre Knast verurteilt worden
Zum Prozess gegen Ulm 5
Köln: Die inhaftierte Özgül Emre befindet sich im Hungerstreik
Daniela Klette ist zu 13 Jahre Knast verurteilt worden
Am Mittwoch, 27. Mai 2026, endete ein offen politischer Schauprozess, der sich seit mehr als einem Jahr hingezogen hatte: Das Landgericht (LG) Verden verhängte 13 Jahre gegen Daniela Klette. Mit diesem Urteil blieb es nur wenig hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die für die vermeintliche Beteiligung an Enteignung 15 Jahre Haft verlangt hatte. Wie das Urteil zu bewerten ist, was es an Solidarität gab und wie es mit Daniela weitergeht, darüber sprachen wir mit Ariane, die dieses Verfahren intensiv verfolgt hat.
Schreibt ihr:
Daniela Klette
JVA für Frauen
An der Propstei 10
49377 Vechta
Köln: Die inhaftierte Özgül Emre befindet sich im Hungerstreik
Die revolutionäre Journalistin Özgül Emre, die wegen Mitgliedschaft einer sogeannten extremistisch Vereinigung im Ausland (129b) zu 5 Jahren Knast verurteilt worden ist, befindet sich seit dem 6. Mai 2026 im Gefängnis Köln-Ossendorf in einem unbefristeten Hungerstreik, um gegen die Auferlegung einer Gefängnisuniform zu protestieren. Ihre Kleidung wurde von den Wärtern gewaltsam beschlagnahmt, und sie wird in ihrer Zelle nur mit einem einfachen Bademantel festgehalten, während ihr der Zugang zu Freigängen, Besuchen und ihren Anwälten verwehrt wird.
Schreibt ihr:
Özgül Emre
JVA Köln
Rochusstr. 350
50827 Köln
Spricht türkisch, auch englisch und lernt deutsch.
Anmerkung:Inzwischen hat sie ihren HS erfolgreich beendet.
https://political-prisoners.net/oezguel-emre-beendete-erfolgreich-ihren-...
Zum Prozess gegen die Ulm5
Seit dem 27. April 2026 findet im Hochsicherheitsgerichtsbunker in Stammheim der Prozess gegen Ulm5 statt. Wegen einer Sachbeschädigung im Gebäude des Waffenkonzerns Elbit Systems in Ulm werden die fünf palästinasolidarischen Gefangenen Daniel, Zo, Crow, Vi und Leandra von den Behörden zu Staatsfeind:innen erklärt und als „kriminelle Vereinigung“ nach § 129 StGB verfolgt
Festgenommen wurden sie am 8. September und befinden unter drakonischen Bedingungen in 5 verschiedenen Knästen im Süden der Republik.
Die Adressen von Ulm5 sind unter Adressen von Gefangenen oder auf ulm5.info zu finden.
Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 7. Juli 2026 von 19–20 Uhr geben
Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de
https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...