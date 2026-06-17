2026.06.17 / 52. Prozesstag / Antifa-Ost-Komplex

Zum heutigen Prozesstag waren zwei solidarische Zuschauer*innen zum Prozess anwesend. Für die Nebenklage waren Nicole Schneiders und Hagen Karisch vertreten.

Der Prozess begann um 9:40 Uhr. Für den Verhandlungstag war lediglich eine Zeugin geladen, die zum Tatkomplex rund um den Angriff in Erfurt aussagen sollte. Die Zeugin hatte Verspätung, weswegen der Prozess bis 10:30 Uhr unterbrochen wurde. Als es 10:50 Uhr weiterging, teilte der Senat mit, dass die Zeugin heute vermutlich nicht mehr kommen würde. Sie war bereits zum dritten Mal geladen und nicht erschienen. Daraufhin beantragte die GBA durch Alexandra Geilhorn, dass der Zeugin die gesamten Kosten des Verhandlungstages, sowie ein Ordungsgeld auferlegt werden sollen. Darüber entschied der Senat nicht. Die SItzung wurde beendet.

Nächste Woche geht es am 23. und 24.06 jeweils um 9:30 Uhr weiter.