Erste Haftentlassungen in der JVA Chemnitz - Weiterhin Informationen vorenthalten

25.03.2020

Erste Haftentlassungen – doch wie geht’s weiter?!

Und wie die Kontaktsperre in der JVA Chemnitz aussieht

Am gestrigen Tag begann eine Entlassungswelle in der JVA Chemnitz. Allerdings ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen (Geldstrafen).

Was ich davon halten soll weiß ich noch nicht recht. Ich freue mich für jeden, der hier raus darf. Aber es stellen sich nun Fragen bei Vielen – betrifft es „nur“ diese Menschen? Oder auch noch andere Gruppen?! Viele haben nun Angst, Sorge aber machen sich auch Hoffnungen vielleicht auch zu den Glücklichen zu gehören. Italien macht es vor, da wird geprüft einige auf Bewährung raus zu lassen oder mittels Fußfessel. Selbst in New York City wurden rund 300 Gefangene entlassen, welche unter einem Jahr Reststrafe waren. Wie geht es nun in deutschen JVA's weiter? Ich würde Lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir absolut keine Hoffnungen machen würde. Denn ich zähle zu der Risikogruppe. Und in der Sendung von Marco Schreyl bei RTL gestern wurde auch mehr als deutlich, dass sowohl die Hygiene, als auch die medizinische Betreuung und Versorgung absolut nicht ausreichend ist. Gerade um eine Pandemie vorzubeugen oder bei Ausbruch eine Versorgung zu gewährleisten. Noch gibt es keine nicht die Zustände, wie in Italien. Doch realistisch gesehen ist es so, dass es allzu weit davon nicht mehr ist.

Nicht nur einer unserer GG/BO Sprecher (gestern live zugeschaltet gewesen (Manuel Matzke) sondern auch die Zeitschrift TAZ verwendete das Wort „Pulverfass“. Und so ist es auch!

Wir leben auf engstem Raum mit Angst, Sorge und Ungewissheit. Ohne Besuche, viele ohne Telefonmöglichkeiten.

Man sieht Viele auf einmal gehen, viele mit hohen Geldstrafen, welche auch noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre hätten bleiben müssen. Also gleichzustellen mit vielen, welche direkt Strafhaft bekommen haben.

Bei vielen bringt es auch Unmut, wenn nicht sogar Wut.

Diese vielen Komponenten schüren das Pulverfass nur noch mehr an. Gerade auch in Verbindung mit nach wie vor fehlenden Informationsfluss. Wo führt es noch hin?! Ich weiß es nicht – aber ich habe Angst wie alle hier!

Am Sonntag wurde das Kontaktverbot eingeführt – deutschlandweit! Aber es scheint JVA's sind ein eigener Staat!

Natürlich ist alles besser als 24h 7 Tage die Woche Einschluss. Denn viele – auch ich würden das wohl kaum psychisch aushalten.

Dennoch, dass absolut alles seinen gewohnten Lauf nimmt, als würde es Corona nicht geben, kann ich nicht verstehen. Auch die Unvernunft der Blauhemden, denn selbst sie halten nicht im geringsten den empfohlenen Mindestabstand ein. Wo soll das noch hinführen?

Die Ängste und Sorgen bringen einen schier um den Verstand. Denn wie so oft wird es uns dann völlig aus der Kalten treffen, wenn es zu weiteren Einschränkungen kommt. Noch haben wir keinen Fall. Noch! Doch bezweifel ich doch sehr, dass es so bleiben wird siehe JVA Köln, JVA Hamburg. Klar das ist alles weit weg von uns. Aber FAKT ist nun mal, auch die Zahlen in Sachsen (1087) steigen extrem an. Viele, wenn nicht sogar alle der Blauhemden kommen aus der Region. Fast 400 Betroffene kommen aus Bernsdorf, rund 15 Minuten von hier entfernt. Mittlerweile hat das Robert-Koch Institut bekannt gegeben, dass man weit bevor man Symptome hat andere Menschen angesteckt hat. Beruhigend wenn man tagtäglich mit Menschen außerhalb der Mauern zu tun hat? Nicht im geringsten!

Für uns hier drinnen bleiben Ängste und Sorgen und Ungewissheit weiter Bestand, jeden einzelnen Tag!

Wann endet dies?!

Informationen vorenthalten!!

Seitens der JVA wird man nicht im Geringsten informiert oder wenn nur bruchstückhaft. Die Nachrichten beinhalten kaum bis keine Infos bezüglich Corona in Haft. Wir hier haben keinerlei Möglichkeiten uns diesbezüglich zu informieren. Also was bleibt?! Genau sich Informationen von außerhalb zusenden lassen. In unserer Hausordnung ist die Rede von verbotenen Briefeinlagen, welche aber nicht hinreichend ausgeführt sind. Da steht lediglich etwas von Aufklebern in Briefumschlägen - nichts aber von ausgedruckten Informationen. Im vergangenen Jahr hatte ich diesbezüglich bereits ein langes Gespräch mit der Anstaltsleiterin. Sie hat keine Einwände, da es sich um nichts Kopiertes z.B. aus Büchern oder Zeitschriften handelt. Dennoch erhielt ich gestern meine mir zugesandten Informationen nicht. Ich könne mich ja beschweren. Genau das habe ich nun auch getan! Es entfachte eine lautstarke Diskussion. Wo ich auch lautstark bekundete, dass man sich ja derart informieren muss, denn die JVA tut es eben nicht!!! Nach wie vor!!! Sie fragte mich dann was mich Corona in anderen JVAs zu interessieren hat. Worauf ich zu verstehen gab, dass es sie nichts angeht worüber ich mich informiere. Seit wann sie denn der Meinung sei dies auch noch zu bestimmen? Mal abgesehen davon, dass mein Verlobter ebenfalls in Haft sitzt in Thüringen. Möchte ich auch wissen welche Vorkehrungen oder Maßnahmen andere JVAs haben. Aber ich schätze das gefällt ihnen nicht, da ich so auch den Stein ins Rollen gebracht habe bzgl. unentgeltlicher Telefonie. Wo es im Übrigen nichts Neues gibt! Bereits seit ca. zwei Wochen händigte mir selbige Blauhemden Grußkarten und Fotos von der Demo nicht aus. Was ich denn damit wolle? Ob ich den Rotz in der JVA verteilen wolle? Viele der Blauhemden fühlen sich ihres Jobs mehr denn je sicher, da durch die Corona-Krise jeder gebraucht wird. Lassen uns mehr denn je ihre Laune spüren. Es reicht ja nicht, dass wir ohnehin alle Angst und Sorge haben. Nein - da müssen unbedingt noch Schikanen der Blauhemden sein. Dennoch versuche ich mich nicht unterkriegen zu lassen.

IHR GEWINNT NICHT - DIE AUSFÜHRENDEN OBJEKTE DES SYSTEMS WERDEN NIE GEWINNEN!!!

Update 25.03. 17 Uhr

Nachdem ich gestern direkt eine Beschwerde geschrieben habe, habe ich heute Nachmittag widerwillig aber dennoch meine Unterlagen von gestern ausgehändigt bekommen.