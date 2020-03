(B) Prozessfortsetzung am 01.04.2020

Den Angeklagten wird vorgeworfen an einer Auseinandersetzung in einem Späti in Kreuzberg beteiligt gewesen zu sein. Im Nachgang wurde die Situation in den Medien ausgeschlachtet und es gab 4 Hausdurchsuchungen.

Die Anklage baut fast komplett auf der Identifizierung der Angeklagten durch die Zivis vom sogenannten PMS auf, die mal wieder der Meinung sind, sie hätten Leute aufgrund von Videomaterial erkannt. Am 01.04.2020 werden die PMS Bullen ihre Aussagen machen, diese werden vermutlich einen Wahrheitsgehalt haben der dem 1. April vollkommen gerecht wird.

Gerichte sind von der Kontaktsperre im öffentlichen Leben ausgeschlossen und die Öffentlichkeit kann nicht ohne weiteres vom Prozess ausgeschlossen werden. Deswegen können alle vorbeikommen, die den Prozess beobachten wollen.

Es wird wahrscheinlich zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen kommen, also rechnet damit, dass eure Personalausweise kopiert werden und dass unter Umständen nicht alle Zuschauer_innen im Saal Platz haben werden. Auch hier ist es wichtig Rücksicht aufeinander zu nehmen und gegebenenfalls auf den Zuschauer*innenbänken Abstand zu halten.

Auch in Zeiten der Pandemie ist es wichtig eine kritische Öffentlichkeit herzustellen und Leute vor Gericht nicht alleine zulassen. Achtet aber trotzdem auf eure Mitmenschen und nehmt Rücksicht.

Einigen Menschen wird es aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage oder da sie Menschen in ihrem Umfeld haben, die besonders gefährdet sind, nicht möglich sein zu kommen.

01.04.20 ---- 10:00 Uhr ----- Turmstr. 91 ---- Saal 700

Solidarität statt Isolation!