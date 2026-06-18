Anarchistische Buchmesse: 7.-9. August 2026 / KuZeB, Bremgarten AG, CH

DE:

Wir sind ein neuer Zusammenschluss von Menschen, die dieses Jahr eine anarchistische Büchermesse veranstalten. Die Büchermesse wird vom 7.-9. August im Kulturzentrum Bremgarten stattfinden. Die Messe soll die verschiedenen anarchistischen Strömungen widerspiegeln. Das KuZeB bietet viele Räumlichkeiten für die Büchermesse und ein Rahmenprogramm. Wenn auch du/ihr eine Veranstaltung durchführen, einen Tisch haben oder in der Orga mithelfen wollt, dann meldet euch unter: info@buechermesse.ch

Wir freuen uns auf interessante Tage im August!

EN:

We are a new group of people organising an anarchist book fair this summer. The book fair is scheduled to take place from August 7th to 9th at the Kultur Zentrum Bremgarten. The fair aims to reflect the various anarchist currents. KuZeB offers plenty of space for the book fair and a supporting programme. If you’d like to organise an event,have a desk or help out with the organisation, please get in touch at: info@buechermesse.ch

We look forward to some interesting days in August!

FR:

Nous sommes des gens qui se sont nouvellement réunis pour organiser un salon du livre anarchiste cette année. Il est prévu du 7 au 9 août 2026 au KuZeB (centre culturel) à Bremgarten. Le but du salon est de représenter différents courants anarchistes. Le KuZeB offre assez de place pour le salon du livre et un programme-cadre. Si tu/vous souhaitez organiser un atelier, vous présenter avec un pstand ou nous aider à organiser le salon du livre, contactez-nous ici:

info@buechermesse.ch

Nous avons hâte de vous voir en août!

IT:

Siamo un nuovo gruppo di persone che quest‘anno intende organizzare una fiera del libro anarchico. La fiera si terrà dal 7 al 9 agosto presso il KulturZentrum Bremgarten. La fiera vuole riflettere le diverse correnti anarchiche. Il KuZeB offre molti spazi per la fiera del libro e un programma di contorno. Se anche voi volete organizzare un evento, avere uno stand o dare una mano nell‘organizzazione, scriveteci all‘indirizzo: info@buechermesse.ch

Non vediamo l‘ora di trascorrere delle giornate interessanti ad agosto!