Anarchistische Buchmesse: 7.-9. August 2026 / KuZeB, Bremgarten AG, CH
Save the Date: Anarchistische Buchmesse vom 7.-9. August 2026 im KuZeB in Bremgarten AG, Schweiz
DE:
Wir sind ein neuer Zusammenschluss von Menschen, die dieses Jahr eine anarchistische Büchermesse veranstalten. Die Büchermesse wird vom 7.-9. August im Kulturzentrum Bremgarten stattfinden. Die Messe soll die verschiedenen anarchistischen Strömungen widerspiegeln. Das KuZeB bietet viele Räumlichkeiten für die Büchermesse und ein Rahmenprogramm. Wenn auch du/ihr eine Veranstaltung durchführen, einen Tisch haben oder in der Orga mithelfen wollt, dann meldet euch unter: info@buechermesse.ch
Wir freuen uns auf interessante Tage im August!
EN:
We are a new group of people organising an anarchist book fair this summer. The book fair is scheduled to take place from August 7th to 9th at the Kultur Zentrum Bremgarten. The fair aims to reflect the various anarchist currents. KuZeB offers plenty of space for the book fair and a supporting programme. If you’d like to organise an event,have a desk or help out with the organisation, please get in touch at: info@buechermesse.ch
We look forward to some interesting days in August!
FR:
Nous sommes des gens qui se sont nouvellement réunis pour organiser un salon du livre anarchiste cette année. Il est prévu du 7 au 9 août 2026 au KuZeB (centre culturel) à Bremgarten. Le but du salon est de représenter différents courants anarchistes. Le KuZeB offre assez de place pour le salon du livre et un programme-cadre. Si tu/vous souhaitez organiser un atelier, vous présenter avec un pstand ou nous aider à organiser le salon du livre, contactez-nous ici:
info@buechermesse.ch
Nous avons hâte de vous voir en août!
IT:
Siamo un nuovo gruppo di persone che quest‘anno intende organizzare una fiera del libro anarchico. La fiera si terrà dal 7 al 9 agosto presso il KulturZentrum Bremgarten. La fiera vuole riflettere le diverse correnti anarchiche. Il KuZeB offre molti spazi per la fiera del libro e un programma di contorno. Se anche voi volete organizzare un evento, avere uno stand o dare una mano nell‘organizzazione, scriveteci all‘indirizzo: info@buechermesse.ch
Non vediamo l‘ora di trascorrere delle giornate interessanti ad agosto!
Ergänzungen
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.