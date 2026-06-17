Nachtrag zum Feuer bei Kategorie C

Einige Zeit nach unserem Ausflug ins Bremer Umland zum Lagerraum von Kategorie C (https://de.indymedia.org/node/540281) in der Jan-Weber-Straße in Neu St. Jürgen bei Worpswede sind uns folgende Bilder bei Telegram begegnet, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Der Erfolg zeigt, wie wichtig und wirksam praktizierter Antifaschismus ist. Bleibt aktiv!