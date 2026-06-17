(KI) Nazi Schmierereien gecrossed…

In Kiel tauchen vermehrt rechte Schmierereien auf. Dies reiht sich ein in eine zunehmende rechte Raumnahme in unserer Stadt. Ob regelmäßige AfD-Stände in der Innenstadt, Sticker, pöbelnde Rechte oder wohlgemerkt recht peinliche Versuche an der Dose. Der Rechtsentwicklung und dem Erstarken von Faschist:innen müssen wir auf allen Ebenen entgegentreten.

Also auf gehts: Bildet Banden, keine Räume den Rechten! Kiel bleibt rot!