(KI) Nazi Schmierereien gecrossed…
von: Antifa am: 17.06.2026 - 16:13
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In Kiel tauchen vermehrt rechte Schmierereien auf. Dies reiht sich ein in eine zunehmende rechte Raumnahme in unserer Stadt. Ob regelmäßige AfD-Stände in der Innenstadt, Sticker, pöbelnde Rechte oder wohlgemerkt recht peinliche Versuche an der Dose. Der Rechtsentwicklung und dem Erstarken von Faschist:innen müssen wir auf allen Ebenen entgegentreten.
Also auf gehts: Bildet Banden, keine Räume den Rechten! Kiel bleibt rot!
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