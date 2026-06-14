Knastwerbung auf dem Open Airport Freiburg

Alljährlich öffnen auf dem Freiburger Kleinflughafen die örtlichen Luftsportvereine, Flugschulen und Luftfahrt-Unternehmen ihre Hallentore. Im Rahmen der „Tage der offenen Hangartore & Familientage“ am 13. und 14. Juni macht dieses Jahr auch das örtliche Gefängnis Werbung für eine „Karriere“ im Justizvollzug, was immer das mit einem Flughafen zu tun haben mag.

Auf der Liste der „Partner und Aussteller“ findet sich die Justizvollzugsanstalt nicht aufgeführt, dabei ist sie recht prominent in der Nähe des Eingangs platziert. Neben noch etwas jüngeren Gefängnisbeamt:innen sind auch erfahrene, langjährige Sicherheitsbeamte der JVA Freiburg vor Ort. Manche Besucher:innen des Stande setzen sich auch in den mitgebrachten vergitterten Gefängnistransporter und lassen sich fotografieren.