Wir gehen rein – und die Dokumente gehen raus / Übersichten, Adressen, PDFs und alles was das Herz begehrt!

Im Folgenden wollen wir weitere Dokumente veröffentlichen, die wir noch so gefunden haben. Ihr findet alles auf dem Blog lafoneinvest.noblogs.org

Es gibt drei tabellarische Übersichten – zu den Firmen, den Objekten und den Personen, in denen die Dokumente aus denen die Infos kommen verlinkt sind. Auf den Unterseiten finden sich dann erneut alle Dokumente als PDF zum Ansehen oder Herunterladen.

Wer also auf der Suche nach Meldeadressen ist, um gewissen Akteur:innen einen Besuch abzustatten, nach Autos, um sich an diesen auszutoben oder nach Kundennummern, um Konten aufzulösen, zu belasten oder Ähnliches – die Übersichten und Dokumente zu durchstöbern, kann sich lohnen! Auch wenn man eine interaktive Stadtkarte erstellen wollen würde, gäbe es hier genug Adressen, um sie zu füllen…

Werdet ruhig kreativ und nutzt dafür die Ergebnisse unserer Recherche. Teilt sie und ergänzt neue Infos, falls ihr (zufällig) noch mehr herausfinden solltet!

Lasst uns die Rigaer94 verteidigen – auf dass sich weder Leonid Medved noch irgendein anderer Immobilienhai in dieser Stadt sicher fühlt!

Ob Autonom, Anarchist:in oder Antigentrifizierungsbewegt, als Teil der Häuserkampfbewegung oder als Mieter:innen: Es gibt viel für uns zu tun, die Rigaer94 als das letzte (teil-)besetzte Haus Berlins und damit auch wichtigen Ort der Berliner Besetzungsgeschichte und kämpfender Mieter:innen gemeinsam und dezentral zu verteidigen.

Wer nach autonomer Inspiration sucht, da haben wir ein wenig von früher gefunden. 2021 wurden unter anderem Autos des Brandschutzexperten, der die Rigaer94 begehen sollte, angezündet und ein Büro der Grünen in Leipzig mit Farbe und Hämmern besucht.

2016 wurde neben vielen anderen Dingen das Auto des damaligen Eigentümer-Anwalts abgefackelt. Deswegen erschien dieser nicht vor Gericht und sorgte damit für die Niederlage des Eigentümers vor Gericht. Im Wedding fanden sich 100 Personen für eine Scherben-Sponti zusammen.

Eine ausführliche Übersicht über Soli-Aktionen nach der Teilräumung 2016 findet ihr hier.

Bis bald! Eine Berliner Waschbärenbande