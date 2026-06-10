HRO-Auto von Marcel Ehlert (AfD) angegriffen

In der Nacht auf Mittwoch, den 10.06.2026 haben wir Marcel Ehlert in der Warnowalle 14 in Rostock Lütten-Klein einen Besuch abgestattet. Dabei haben wir alle vier Reifen und vier Scheiben seines Autos zerstört. Marcel Ehlert ist engagiertes AfD-Mitglied in der Rostocker Bürgerschaft. Unter anderem stellt er die Logistik für AfD Wahlkampfveranstaltungen, in dem er bisher mit seinem seinem blauen Toyota (HRO E 688, auffälliger Walhalla Schriftzug auf der Heckscheibe) regelmäßig Pavillons, Plakate, Fahnen und Flyer zu Events gefahren hat, um die faschistische Propaganda der AfD zu verbreiten.

In den kommenden Wochen wird die AfD in Rostock und MV ihren Wahlkampf starten und damit auch ihre Aktivitäten erhöhen. Wir werden nachziehen und weiter die AfD, ihre politischen Aktivisten und ihre Infrastruktur angreifen.

Das gute Leben erkämpfen- Nazis und Faschisten angreifen.

Antifa in die Offensive!