11.07.: Kubitschek & Co. in Schnellroda stören! Zusammen gegen Nazi-Sommerfeste!

Schon seit 2003 sitzen in der kleinen Ortschaft das Institut für Staatspolitik (IfS) und der Verlag Antaios - beide 2023/24 vom Verfassungschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Verlag Antaios setzte seinen Betrieb danach unverändert fort, indem er weiter die Schriften aus dem IfS-Kosmos sowie Publikationen anderer rechtsextremer Verlage vertreibt. Dagegen wurde das IfS selbst gänzlich umstrukturiert. Um Durchsuchungen und Verboten (auch von Nachfolgeorganisationen) zuvorzukommen, wurde der IfS-Träger Verein für Staatspolitik 2024 aufgelöst und durch zwei Kapitalgesellschaften ersetzt.

Die Menschenpark Veranstaltungs UG wird von Kubitschek geleitet. Hierüber laufen die bestehenden Veranstaltungsformate weiter, darunter die sog. Akademien. Diese finden zweimal im Jahr statt und fungieren im Grunde als Kaderschmieden. Sie richten sich an Teilnehmende unter 35 und sollen zu Ausbildung geistiger Eliten der Neuen Rechten beitragen. Bis 2020 nahmen bereits um die 2500 Jungfaschos an den Veranstaltungen teil. Bei der letzten dieser Art speiste sich das Teilnehmendenfeld u.a. aus Generation Deutschland, Identitärer Bewegung, Junger Tat und Lukreta. Verpackt werden die gängigen rechten Themen um Volk, Nation und Identität und auf Debatten um Migration, Bildung, Staat und Demographie angewandt bzw. verdreht. Menschenverachtende Theorie trifft somit zwar schon auf fruchtbaren dunkelbraunen Boden, trägt aber dennoch zur weiteren Radikalisierung junger Köpfe bei und soll auf lange Sicht den ersehnten Umsturz von Rechts unterstützen.

Die Metapolitik Verlags UG hingegen wird von Kubitscheks engem Vertrauten und AfD-Funktionär Erik Lehnert geleitet. Die ist nun u.a. für die Herausgabe des seit 2003 erscheinenden Magazins Sezession, sowie den Blog Sezession im Netz verantwortlich. Das Magazin erscheint derzeit alle zwei Monate, versucht sich an geisteslwissenschaftlichen, politischen und kulturellen Thematiken, immer unter dem Vorsatz, rechte Ideologie gesellschaftlich weiter anschlussfähig zu machen. Aktuell verzeichnet es immerhin 4.000 Abonnent*innen. Auf dem Blog können die Magazine erworben werden. Ergänzt wird er durch einen Podcast, zuletzt auch wieder mit einem Gastauftritt Höckes, und eben den Blogbeiträgen regulärer Autor*innen und Gäst*innen.

Es zeigt sich also: die Einstufung als gesichert rechtsextrem hat der Arbeit des IfS, bzw. dessen Nachfolgestrukturen keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Die Veranstaltungen sind gut gefüllt, die Scharnierfunktion zwischen Vorfeldorganisation und parlamentarischem Arm wird weiter ausgebaut, und darüber hinaus lässt sich solch ein Urteil gern zur Inszenierung der eigenen Opferrolle ausnutzen.

Natürlich blieb all dieser Spuk nicht unkommentiert. Gegenprotest vor Ort gibt es seit vielen Jahren, wenn auch in überschaubarem Ausmaß. Besonders Strukturen wie das Kollektiv IfS Dichtmachen aus Halle, aber auch Vereine aus Merseburg leisten hier konstant Arbeit; so ziemlich jeder Termin in Schnellroda wird von Antifaschist*innen in verschiedenen Formen begleitet. Überregionale Aufmerksamkeit erregen die Termine aber nur begrenzt. Schon im 60 Kilometer entfernten Leipzig fliegt das IfS mit allem was dazu gehört weitgehend unter dem Radar. Dass in der Stadt prinzipiell ein hohes Mobilisierungspotential besteht, haben zwar in der Vergangenheit die Dutzenden Busse bewiesen, die sich für die Wiedersetzen-Aktionen in Bewegung gesetzt haben. Den Weg nach Schnellroda nahmen in der Vergangenheit dagegen nur wenige in Kauf – nicht immer überschritten die Teilnehmendenzahlen einen dreistelligen Bereich.

Dieses Jahr trennen die Termine in Erfurt und Schnellroda nur 7 Tage. Tausende werden in der thüringischen Hauptstadt die Straßen fluten, während eine Woche später nur ein Bruchteil derer den Weg in das sachsen-anhaltinische Dorf finden werden.

Wir wollen an dieser Stelle nicht zu einer generellen Kritik an Massenaktionen ausholen. Widersetzen ist derzeit erfolgreich in der Lage, spektrenübergreifend Menschen zu erreichen und gegen die AfD zu mobilisieren und das ist gut. Jedoch umfasst der antifaschistische Kalender mehr Termine, als derzeit eine Massenaktionen im Jahr. Ab und an einen Zubringer zu blockieren wird am Ende nicht reichen, um dem Druck von Rechts in diesem Land standzuhalten. Es sei daher daran appelliert, die unscheinbaren Veranstaltungen rechter Vorfeldorganisation nicht zu vernachlässigen. Der Nazi Höcke nutzt Passagen aus der Sezession für seine Reden; Erik Lehnert und Benedikt Kaiser sind sowohl für Sezession als auch AfD tätig, referieren zudem regelmässig auf den sog. Akademien in Schnellroda; und erst die Zeit wird zeigen, welche jungen Teilnehmenden dieser Kaderschmieden noch ihren Weg in die Partei und andere rechtsextreme Organisationen finden werden.

Das Vorfeld rechter Organisierung gehört genauso gestört, wie der parlamentarische Arm!

Kommt am 11.07. nach Schnellroda!

Organisierte Busse fahren aus Halle und Leipzig; holt euch Tickets!

Organisiert euch und schafft Mitfahrgelegenheiten aus anderen Städten!

Links:

Fotogallerie des Sommerfestes in Schnellroda 2025:

https://recherche-nord.com/gallery/2025.07.05.html

Zum Weiterlesen:

https://www.der-rechte-rand.de/archive/6083/marmor-gips-ifs/

Zum Blog des Kollektiv IfS Dichtmachen:

https://ifsdichtmachen.noblogs.org/

Zum Instagram-Kanal des Kollektiv IfS Dichtmachen:

https://www.instagram.com/ifsdichtmachen/

Zum Instagram-Kanal des Bündnis gegen Rechte Netze:

https://www.instagram.com/buendnis_gegenrechtenetze/