Der neue Bezirksvorstand der AfD Hamburg Mitte

Anfang April gab die langjährige Vorsitzende des Bezirksverbandes Nicole Jordan ihren Austritt aus der AfD bekannt. Ihr Grundstück am Ernst-August-Stieg war einer der letzten Veranstaltungsorte in Hamburg, welcher der AfD noch zur Verfügung stand. Dieser war immer wieder im Zentrum von Protesten.

Jetzt hört Jordan bei der AfD auf. Zeit für uns als Wilhelmsburger*innen aufzuatmen? Nein.

Abgesehen von der Tatsache, dass Jordan ihr Mandat weiter behalten will: Der AfD-Vorstand mit neuer Besetzung steht unverändert für einen völkischen Rassismus und die Bekämpfung demokratischer Grundwerte. Ob mit oder ohne Jordan: Dies wird weiterhin auch in Wilhelmsburg stattfinden.

Neuer Bezirksvorsitzender ist Benjamin Mennerich. Dem ehemaligen Soldaten aus Billstedt werden von anderen AfD-Mitgliedern Holocaust-Leugnung und antisemitische Äußerungen vorgeworfen.

Die selben Quellen berichten auch, dass der Grund für das Ende seiner Bundeswehr-Karriere Ermittlungen des Militärgeheimdienstes MAD waren, welcher Mennerichs politische Tendenzen als "rechtsextrem" und "volksverhetzend" einschätzte.

Zuletzt machte er aufgrund seiner Mitgliedschaft bei der rassistischen Dating-Plattform "White Date" Schlagzeilen, die in Erwartung eines „Rassekrieges“ die Gründung „reinrassiger deutscher Familien“ fördern sollte. Er zeigt sich damit noch deutlicher und schamloser als andere AfD-Mitglieder als Befürworter eines völkischen Rassismus.

Neu dazugekommen sind unter anderem die Wilhelmsburger Daryan Schölling, Patrick Pranjic und Günther Seidel (vlnr). Diese besetzen Posten im Bezirksvorstand der AfD Hamburg Mitte, sowie im Vorstand des neugegründeten AfD-Jugendverbandes "Generation Deutschland" Hamburg und beziehen sich positiv auf rechte Kampfbegriffe wie „Remigration“.

Sie alle leben in Wilhelmsburg. Hier hat auch Daryan Schölling seinen Arbeitsplatz bei der Firma Schütt am Stenzelring.

Die weiteren drei Mitglieder sind Waldemar Fengler aus Hamm, Gabriele Brochner aus Billstedt und eine aktuell noch anonyme Person die nur als "R.F." auf der Website der AfD steht. Fengler ist ebenfalls Teil der "Generation Deutschland" und präsentiert sich mit dem Slogan "Disziplin, Fitness und Stärke". Brochner zeigt auf ihren Social Media Profilen nicht nur ihre Zugehörigkeit zur AfD, sondern auch ihre Nähe zur neonazistischen Partei "Die Heimat."

Nicole Jordans Rückzug bedeutet demnach keine Entspannung. Ihre Nachfolger in der AfD und der "Generation Deutschland" sind nicht weniger radikal und stehen für eine Orientierung der AfD zu einer völkische Rechten. Vergangene Wahlergebnisse zeigen, dass insbesondere Süd- und Ost-Wilhelmsburg zu den Hochburgen der AfD in Hamburg gehören.

Wir haben immernoch viel zu tun!