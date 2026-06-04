Bau des Abschiebeknast BER hat begonnen || AUFRUF ZUR AKTION #SHITHARDER

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Das Ziel der Aktionswoche ist es, Harders Privatadresse mit Toilettensitzen zu überfluten. Mit sehr, sehr vielen, die ganze Woche lang, durchgängig. Es ist möglich, via OTTO WC-Sitze an eine bestimmte Adresse zu bestellen; im Nachhinein schickt OTTO die Rechnung. Mithilfe der absurden Bilder von seinem mit WC-Sitzen vollgestellten Vorgarten, wollen wir Harder öffentlich konfrontieren und vor der Presse und seinen Klienten bloßstellen. ​​​​​​​​​​​​​​

ACTION GUIDE #1: WC-Sitz für Harder

1) Benutze VPN/TOR: Gehe auf OTTO.de // suche nach WC-Sitz (Artikelnummer: S0HEW01A)

- Registriere dich bei OTTO mit deiner "falschen proton email" und Harders Adresse (siehe unten)

- Bestätige deine fake proton email mit einer weiteren fake email von mailticking.com#

- Zahlungsmethode: "Rechnung"

- Lieferaddresse: Harders Addresse (s. u.)

2) Wiederhole es, so oft du kannst und lade Freunde zur Aktion ein!

BONUS#1: Schick Harder einen Brief mit deiner Meinung!

BONUS#2: Reserviere Tische in seinem Resaturant! Jürgen B. Harder ist Besitzer eines Restaurants in Heidelberg. Vielleicht willst du dort eine Tischreservierung fälschen?

Restaurant 959 Heidelberg: https://959heidelberg.com/

Addresse:

Jürgen B. Harder

Ludolf-Krehl-Str. 55

69120 Heidelberg

Geburtstag: 07.09.1959

Email: info@jbharder.com

Das geplante Abschiebegefängnis, gegen das seit 2022 protestiert wird, wird voraussichtlich nicht nur Einrichtungen der Ausländerbehörde Brandenburg, des BAMF und der Bundespolizei enthalten, sondern auch mehrere Gefängnisgebäude in denen 124 Menschen inhaftiert werden können, sowie ein GEAS-Ankunftszentrum. Der neue Komplex stellt somit einen wichtigen Teil der Umsetzung der GEAS-Reform dar, die ab 12. Juni 2026 in Kraft treten soll. Sehen wir Trumps Abschiebmiliz ICE in Turtle Island als Beispiel für Faschismus an, dann müssen wir einsehen, dass Massenabschiebungen auch in Deutschland schon längst Alltag sind und Investoren wie Jürgen B. Harder Millionen damit verdienen, dass Menschenleben zerstört werden.

Mach mit bei der Aktion: Keine Ruhe für Profiteure von Abschiebungen!

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Construction of BER Deportation Prison has started

CALL TO ACTION #SHITHARDER

Construction of the BER deportation prison has started! Activists have begun an action-week against the private owner of BER deportation prison, Jürgen B. Harder. The construction at BER airport will be the first privatised deportation prison in Germany, enabling Harder to make millions per year with racist detention & deportation. The mentality of imprisonment & ethnic cleansing that removes people from german society is now merging the system of mass-deportation with the corporate prison industrial complex.

The goal of this week's action is to flood the private home address of Harder with toilet seats. Lots of them, the whole week. You can order toilet seats on OTTO website, have them delivered somewhere and OTTO sends the bill afterwards. With the ridiculous image of Harder's home being flooded with toilet seats, we want to publically shame Harder in front of press and his clients.

Shit Harder in his postbox! Abolish all prisons, stop deportations, and make Fortress Europe fall!

ACTION GUIDE #1: WC-Sitz for Harder

1) Use VPN/TOR: Go to OTTO.de // search for WC-Sitz (article-nr: S0HEW01A)

- register with OTTO using your “fake proton-email” and Harders address (see below)

- verify your fake proton-email with another fake email on mailticking.com

- payment: “Rechnung”

- use Harder's address

2) Repeat and tell your friends?

BONUS #1: send him a letter and tell him what you think of him!

BONUS #2: Fake reservations at his restaurant! Jürgen B. Harder owns a restaurant in Heidelberg, maybe you would like to make some fake table reservations?

Restaurant 959 Heidelberg: https://959heidelberg.com/

Address:

Jürgen B. Harder

Ludolf-Krehl-Str. 55

69120 Heidelberg

Birthdate: 07.09.1959

Email: info@jbharder.com

The planned prison, which has been the target of continous protest since 2022, will not only include facilities of Brandenburg Ausländerbehörde, BAMF and the Bundespolizei, but also several prison buildings with a prison capacity to detain 124 people, as well as a GEAS first-arrival center. The new prison complex will be an essential part of the new GEAS laws to be implemented from June 12, 2026. We do not need to look to Trump's ICE in Turtle Island as an example of fascism; mass deportation is already happening daily in Germany, with investors like Jürgen B. Harder making millions of Euros while people's lives are destroyed.

Join the action: no rest for deportation profiteers!