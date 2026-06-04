Hausdurchsuchung Raum Hanau

Die Instagram-Seite reposted Artikel welche auf de.indymedia frei zugänglich sind, daher fühlt sich diese Hausdruchsung vor allem willkürlich an und dient nur dazu Druck auf die Betroffenen auszuüben. Strukturen sollen durchleuchtet und Daten unter fadenscheinigen Begründungen gesammelt werden. In diesem Sinne - Grüße an alle Cops die nichts besseres zu tun haben, als 24/7 Indymedia und Instagram zu lesen. Supportet die Rote Hilfe. https://rote-hilfe.de/rechtshilfe/hausdurchsuchung Anna und Arthur halten‘s Maul! https://berlin.rote-hilfe.de/2024/03/30/anna-und-arthur-haltens-maul-kei... Hausdurchsuchungen kommen immer unerwartet! Haltet eurer Zuhause sauber & aufgeräumt, entsorgt auch Sachen & verschlüsselt eure Datenträger. In vollster Solidarität mit den Betroffenen.