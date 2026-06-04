Hausdurchsuchung Raum Hanau
Am 03.06.2026 gab es früh morgens Hausdurchsuchungen bei den angeblichen Betreiber*innen der von Antifas besetzten Instagram-Seite "Generation Deutschland Hanau" (generationdeutschlandhu) aufgrund von Postings auf dieser Seite. Solltet ihr mit dieser Seite einen collab-post gemacht haben oder Inhalte dieser Seite ge-reposted haben seid ihr unter Umständen ebenfalls im Visier der Behörden.
Die Instagram-Seite reposted Artikel welche auf de.indymedia frei zugänglich sind, daher fühlt sich diese Hausdruchsung vor allem willkürlich an und dient nur dazu Druck auf die Betroffenen auszuüben. Strukturen sollen durchleuchtet und Daten unter fadenscheinigen Begründungen gesammelt werden. In diesem Sinne - Grüße an alle Cops die nichts besseres zu tun haben, als 24/7 Indymedia und Instagram zu lesen. Supportet die Rote Hilfe. https://rote-hilfe.de/rechtshilfe/hausdurchsuchung Anna und Arthur halten‘s Maul! https://berlin.rote-hilfe.de/2024/03/30/anna-und-arthur-haltens-maul-kei... Hausdurchsuchungen kommen immer unerwartet! Haltet eurer Zuhause sauber & aufgeräumt, entsorgt auch Sachen & verschlüsselt eure Datenträger. In vollster Solidarität mit den Betroffenen.