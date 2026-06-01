Neonazis und NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben auf freiem Fuß

Ralf Wohlleben wurde 2018 zu 10 Jahren Haft verurteilt und saß diese bis Mai 2026 in der JVA Burg in Sachsen-Anhalt ab.

Der verurteilte NSU-Unterstützer und umtriebige Neonazi Wohlleben besorgte den Terroristen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt die von ihnen genutzte Mordwaffe des Model Ceska 38. Als zentrale Figur der Thüringer Neonaziszene baute er diese in Jena ab den 1990er auf. Seit Ende der 1990er Jahre bis 2010 war Wohlleben Vorsitzender des lokalen Ablegers der NPD. Zuletzt wohnte Wohlleben in Teuchern, OT Wildschütz, einem Dorf zwischen Weißenfels und Zeitz im südlichen Sachsen-Anhalt.

8 Jahre nach Haftantritt, 2 Jahre Untersuchungshaft wurden ihm angerechnet, ist Wohlleben wieder auf freiem Fuß. Es ist anzunehmen, dass die Zeit im Gefängnis keinen Einfluss auf seine Gesinnung und wirken innerhalb der extremen Rechten genommen hat. Ralf Wohlleben wird weiter rechtsterroristische Strukturen unterstützen und eine Gefahr für alle jene darstellen, die nicht in sein völkisches Weltbild passen.

Für Antifaschist:innen im südlichen Sachsen-Anhalt, in Thüringen und darüber hinaus, bedeutet Wohllebens Rückkehr in die Region, dass sich womöglich eine weitere Führungspersönlichkeit der Neonazisszene in ihrer Region niederlassen und dort wirken wird. Umso mehr gilt es, eine wachsames Auge auf das Hinterland zu haben und dort zu intervenieren, wo es nur wenige tun.

Antifa bleibt Landarbeit!

MDR: https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/nsu-ralf-wohlleben-haft-entlas...

Rechercheportal Jena-SHK: https://rechercheportaljenashk.noblogs.org/personenuebersicht-jena/#ralf...

Foto: Ralf Wohlleben (Quelle: DPA)