AFD MITGLIED VERÜBT MUTMAßLICH BRANDANSCHLÄGE IN FLENSBURG

Updates zu den Angriffen auf Parteibüros und den Infoladen Subtilus vom 07.04.2026 Am 29.05.2026 wurden nun Bilder einer Überwachungskamera der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese zeigen eine männlich gelesene Person, etwa 1,70m groß, mit auffällig geflochtenem Kinnbart. „Da die Ermittlungen nach Angaben der Polizei bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führten, hat das Amtsgericht Flensburg die Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera angeordnet.“ - NDR, 29.05.2026 (Quelle abrufbar im Internet, Stand 29.05.2026, URL: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/flensburg_nordfriesland_schleswig-flensburg/oeffentlichkeitsfahndung-nach-angriffen-auf-flensburger-parteibueros,regionflensburgnews-2624.html) Nach Recherchen antifaschistisch aktiver Personen könnte es sich bei dem Tatverdächtigen mutmaßlich um den ehemaligen Basis-Politiker und jetzigem AfD-Mitglied Daniel Lux handeln. Lux unterschrieb Öffentlichkeitswirksam am 11.04.2026 seinen Mitgliedsantrag bei der AfD. Lux fällt insbesondere immer wieder durch verschwörungsideologische Posts in seinen Social-Media Accounts auf, so schrieb er nach den Anschlägen auf die Parteibüros und dem Infoladen: „Wie lustig ihr seid: Hätte die AfD hier ein Parteibüro, hätten längst massive Angriffe stattgefunden. Mehrfach wurde versucht, in Flensburg eine AfD-Geschäftsstelle aufzubauen — seit Jahren ist das gescheitert. Doch Unterstützung von euch? Fehlanzeige.Und was ist mit mir? Als ich als Parteimitglied von dieBasis von der Antifa angegriffen wurde, gab es ebenfalls kein Statement und keine angeblich „vereinten demokratischen Kräfte“. Meine Partei wurde völlig ignoriert und ausgegrenzt — und ich war nicht einmal AfD-Mitglied.Herr Geyer, hätten Sie mein Schreiben (meinen Vorschlag) an Sie und an „Flensburg mitmachen“, überhaupt ernsthaft in Betracht gezogen und persönliche Gespräche darüber geführt, wie wir direkte Demokratie (mit einer bereits vorhandenen Reform) in Flensburg umsetzen können, dann hätten wir heute echte demokratische Kräfte hier vor Ort — ohne dieses erstarrte Parteisystem.Denn die Altparteien, die hier bislang absurde Entscheidungen getroffen haben, liefern doch längst selbst den Beweis dafür, dass dieses Parteisystem nicht funktioniert. Und wenn sich daraus immer mehr Frust, Wut und gesellschaftliche Eskalation entwickeln, dann sollte sich niemand mehr überrascht geben. Das ist das Resultat einer Politik, die sich vom Bürger entfernt hat.Also bitte: Verschont mich mit eurem Gerede von „demokratischen Kräften“, wenn dabei ausgerechnet Grüne und Linke selbstverständlich mit eingeschlossen werden. Darum hört bitte auf mit diesem Märchen von den „demokratischen Kräften“, solange Grüne und Linke darin selbstverständlich mitgemeint sind. Das ist nicht glaubwürdig, sondern reine politische Inszenierung.“- Daniel Lux, gepostet 8. April 2026 auf Facebook Dies ist eine weitere Eskalationsstufe der Rechtsextremen Gewalt in Deutschland und Weltweit, die durch das Erstarken rechter Kämpfe und Gruppen, insbesondere der AFD, erreicht wird.

Es gilt nun mehr denn je sich dem zu widersetzen, dem rechten Terror entgegen zu treten und antifaschistisch aktiv zu werden. Antifa bleicbt Handarbeit!